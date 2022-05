Ritorna la Sagra del Carciofo di Pietrelcina 2022

Ph Pro Loco Pietrelcina

Si ritorna in piazza nella cittadella di Padre Pio, a Pietrelcina nel beneventano, per degustare, in tanti modi, il buonissimo Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food

Sabato 14 Maggio 2022 presso il Parco Colesanti di Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, si terrà la 42° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Torna la possibilità di assaggiare e comprare il delizioso Carciofo di Pietrelcina, dopo due anni di pausa forzata, e il “Re Carciofo” torna ad essere di nuovo celebrato nel suggestivo centro di Pietrelcina con la “Sagra del Carciofo di Pietrelcina”.

La sagra del Carciofo a Pietrelcina

L’evento si terrà a Pietrelcina presso il Parco Colesanti, Sabato 14 Maggio 2022 dalle ore 20.30 per provare in tanti modi il rinomato Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food importante riconoscimento a tutela del prodotto.

Una grande serata di festa, organizzata dalla Pro Loco Pietrelcina per festeggiare il ritorno in “piazza” del Carciofo di Pietrelcina Presidio Slow Food con anche tanta musica, stands e tanto divertimento per una sagra che viene effettuata fin dal 1976.

E, per “scaldare i motori”, la Pro Loco Pietrelcina ha già organizzato, a fine aprile, due simpatiche e ben riuscite giornate con il Carciofaperitivo, con il carciofo ‘ndurat e fritto distribuito in Piazza SS. Annunziata ai passanti, visitatori e paesani che hanno avuto modo di “assaggiare” le bontà che ci saranno nella grande Sagra del Carciofo di Sabato 14 Maggio 2022.

