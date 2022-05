26° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti ‘reloaded’ a Napoli al Teatro Politeama

Ph Nuova orchestra scarlatti

Si terrà a metà maggio il bellissimo Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti a Napoli sospeso a inizio anno. Un Capodanno musicale diverso per ritrovarsi insieme nel segno della grande musica

Concerto da non perdere domenica 15 maggio 2022 alle ore 19.30 a Napoli nel Teatro Politeama di via Monte di Dio, n. 80. Si terrà, infatti, il bellissimo 26° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti ‘reloaded’ per un capodanno musicale diverso della N.O.S. per ritrovarsi insieme nel segno della grande musica.

Rimandato per il periodo triste che abbiamo vissuto il 26° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, verrà proposto in versione ‘reloaded’, e presenterà le straordinarie pagine sinfoniche e vocali di G. Rossini, G. Verdi, G. Bizet, J. Strauss jr., J. Offenbach, F. Peter, F. Lehár, V. Monti con il soprano Naomi Rivieccio e il tenore Stefano Sorrentino. La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Marco Attura

La Nuova Orchestra Scarlatti e il Concerto di Capodanno in versione ‘reloaded’

La N.O.S. propone da anni, e con successo, il Concerto di Capodanno al suo pubblico. E questo concerto in versione ‘reloaded’, ‘ricaricato’ a primavera, sarà un grande appuntamento tanto atteso nel segno della buona musica.

Un grande augurio di ripresa e di speranza in un momento così difficile con un programma sinfonico-vocale pieno di colori e movimento da Rossini a Strauss, da Traviata a Carmen, e poi una versione sinfonica piena di virtuosistici soli della Csárdás di Monti, e ancora marce, polke e qualche chicca della canzone classica napoletana. Per ascoltare la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Marco Attura, in questo concerto unico, il biglietto sarà di € 16.

26° Concerto di Capodanno: prezzi, orari e date

Quando: domenica 15 maggio 2022 alle ore 19.30

domenica 15 maggio 2022 alle ore 19.30 Dove: Teatro Politeama di via Monte di Dio, n. 80 Napoli

Teatro Politeama di via Monte di Dio, n. 80 Napoli Prezzo biglietto: posto unico 16 euro

posto unico 16 euro Contatti e informazioni: INFO: info@nuovaorchestrascarlatti.it – 0812535984 nuovaorchestrascarlatti.it Il ticket è acquistabile online su www.bigliettoveloce.it presso il botteghino del Teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta Duca d’Aosta 263, tel. 081.414243), presso i punti vendita autorizzati e, il giorno del concerto, presso il botteghino del Teatro Politeama dalle ore 18.00

