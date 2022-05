Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 13 al 15 maggio 2022

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in tutta sicurezza sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel beneventano e nel beneventano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La sagra del Carciofo a Pietrelcina (BN)

Sabato 14 Maggio 2022 presso il Parco Colesanti di Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, si terrà la 42° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina. Dalle ore 20.30 per provare in tanti modi il rinomato Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food importante riconoscimento a tutela del prodotto. Organizzata dalla Pro Loco Pietrelcina per festeggiare il ritorno in “piazza” del Carciofo di Pietrelcina Presidio Slow Food alla festa ci sarà anche tanta musica, stands e tanto divertimento per una sagra che viene effettuata fin dal 1976. Maggiori informazioni Pro Loco Pietrelcina

Festa della Fragola a Parete (CE)

Due giorni di grande festa sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 a Parete vicino Caserta perché ritorna la grande Festa della Fragola, un appuntamento annuale molto atteso per celebrare la fragola e la sua bontà in tanti gustosi modi. Nella zona di Parete ci sono tantissimi produttori di Fragole che vendono i loro ottimi prodotti in tutta Italia e anche all’estero. La grande sagra si svolgerà nella cittadina casertana nel cortile del Palazzo Ducale di Parete dove troveremo tanti stand enogastronomici con tante specialità, una specifica area drink ma anche un attesissimo Mercato della fragola. Organizzata dalla Associazione La Tenda nella festa non mancheranno specifici menù particolari che saranno creati ad hoc da chef conosciuti e momenti di relax con uno spettacolo gratuito dello straordinario Tony Tammaro e un altro, a pagamento, di Filippo Giardina. Info Festa della Fragola a Parete

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Grande festa e sfilata per il Gran Carnevale di Maiori con carri da altri carnevali – Anche il giorno 15 maggio ci sarà una grande festa a Maiori per la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. Rimandato da tempo per l’emergenza il Gran Carnevale di Maiori ritorna come grande festa di primavera con sfilate per questo insolito Carnevale a primavera . Un città in festa con le sfilate per le strade dei grandi carri allegorici , che i maestri artigiani del Carnevale hanno realizzato lo scorso inverno, ispirandosi al tema del Viaggio , che è il motivo cui si ispira quest’anno la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. La seconda settimana di festa del 48° Gran Carnevale di Maiori carnevale avrà il seguente programma sabato 14 maggio – alle ore 20 – Porto Turistico -balli di Latino Americani a cura del gruppo Havana Dance – domenica 15 maggio – dalle 16,30 – seconda e ultima sfilata dei carri allegorici lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi – Lungomare – Porto Turistico.nell’ultima parata del carnevale ci sarà anche la mascherata di gruppo “I Have a dream” di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022, e i componenti della Fondazione Carnevale di Viareggio con Ondina e Burlamacco e poi la Parata Disney Valdichiana del Carnevale di Foiano della Chiana e la Quadriglia del Carnevale Storico di Palma Campania “Aizz Aizz Aizz, Accost Accost Accost, A Costiera Nost!” a cura dell’associazione “I Gaudenti”. Al termine dell’evento un video mapping 3d dedicato al tema “Il Viaggio” La grande festa si concluderà con la premiazione dei carri e dei gruppi di ballo. Maggiori informazioni Gran Carnevale di Maiori

