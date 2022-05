Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 9 al 14 maggio 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 maggio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 9 a sabato 14 maggio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 si terrà la rassegna “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti di Yoga per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Gli appuntamenti sono ideati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali ed in particolare con lo Yantra Yoga, uno dei più antichi sistemi di yoga attualmente conosciuti.In particolare, sabato 14 maggio 2022 alla Terrazza del Belvedere alle Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini – Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione. Poi alle ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.Prenotazione obbligatoria Il Benessere in Floridiana

2 concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimi Mercoledì mercoledì 11 maggio – “Jazz guitar trio”- chitarra Pietro Condorelli contrabbasso Marc Abrams batteria Antonio Romano e in collaborazione con le classi di basso e batteria: Aldo Capasso ed Elisabetta Saviano. Poi venerdì 13 maggio -“Anton Walter, uno Jakobiner tra Mozart e Beethoven”- fortepiano Giorgio Cerasoli e Francesco Pareti musiche di L. van Beethoven, W. A. MozartConcerti gratuiti a San Pietro a Majella

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio: Tutti eventi sono organizzati dall’Associazione Callysto Aps per sostenere le giovani generazioni in un’ottica di sviluppo europeo. 7 Maggio – Centro Asterix – Pater Familias – di Francesco Patierno – Film gratuiti di qualità

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimi Giovedì 12 maggio – 17:30 – Villa Fernandes – Nell’ambito della rassegna Lib(e)ri al Parco Pier Luigi Razzano presenta “La grande Zelda” (Marsilio). Con l’autore dialogano Ileana Bonadies e Alessandro Polidoro. In questo romanzo, a parlare è Zelda, che ci racconta del suo essere scrittrice prima di aver conosciuto Fitzgerald, delle sue ribellioni, delle malinconie, dell’immenso amore per il marito, di come iniziò a dipingere, del taglio alla maschietta e della scena artistica e culturale della sua epoca. Pier Luigi Razzano scrive innamorato della sua Zelda innamorata, e questo suo amore non solo è passione, ma cura – dei particolari, degli scritti, dei movimenti di danza, della misura dei seni di Zelda nelle coppe di champagne bevute, una dopo l’altra, alle feste. Questo libro è per tutti quelli che amano ballare.Evento realizzato da Villa Fernandes in collaborazione con Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro.. info . Napoli Città Libro

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata