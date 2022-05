Ritorna BaccalàRe la grande festa dedicata al baccalà sul Lungomare di Napoli

Annunciata la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata a chi ama il baccalà sullo splendido lungomare di Napoli con ben dieci giorni dedicati all’alta cucina e alle ricette imperdibili ma anche ai piatti accessibili a tutti sempre con l’ottimo baccalà.

Ritorna la grande ed amata festa dello Street Food a Napoli: dal 27 maggio al 5 giugno 2022 si terrà sul lungomare di Napoli la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata esclusivamente a chi ama il baccalà.

Sullo splendido lungomare di Napoli per ben dieci giorni dedicati all’alta cucina e alle ricette imperdibili per BaccalàRE, l’innovativa kermesse che sarà all’insegna della cultura e della tradizione culinaria napoletana del baccalà in tutte le sue forme.

Un’occasione unica per scoprire questo cibo davvero speciale

Dopo il successo delle edizioni precedenti, (l’ultima edizione del 2019 raggiunse i 200.000 visitatori), BaccalaRè, con la sua quinta edizione in programma dal 27 maggio al 5 giugno 2022 a Napoli ci proporrà emozioni, suoni e sapori al gusto di baccalà.

Nella splendida location del lungomare di Napoli ci saranno 10 giorni dedicati a questo speciale alimento ricco di proteine ad elevato valore nutrizionale, che presenta pochissime calorie, e per questo inserito a pieno titolo nella dieta mediterranea. Il Baccalà tornerà di nuovo ad essere protagonista lasciandosi riscoprire in una festa da non perdere e dopo il grande successo delle edizioni precedenti.

A breve il programma di dettaglio e tutti i particolari su BaccalàRE 2022 che presenterà sia alta cucina e ricette imperdibili che piatti accessibili a tutti sempre con lo squisito Baccalà, il buon merluzzo conservato sotto sale e poi essiccato che riscuote sempre più successo sia nella cucina napoletana che su tutte le tavole in Italia.

Maggiori Informazioni BaccalàRE 2022 a Napoli V edizione

BaccalàRe Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.