Il Tartufo di Molière, Prima nazionale a Napoli al Teatro Mercadante

Fino al 1 maggio 2022 al Teatro Mercadante di Napoli ci sarà una prima assoluta per il Tartufo di Molière del 40enne regista parigino Jean Bellorini, direttore del Théâtre National Populaire di Villeurbanne. Lo spettacolo è una produzione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Jean Bellorini regista con importanti esperienze al Berliner Ensemble in Germania e al Teatro Alexandrinsky di San Pietroburgo, ha accettato l’invito del Teatro Nazionale di Napoli ed è venuto a Napoli per dirigere uno spettacolo in italiano con una compagnia italiana con uno spettacolo tradotto dal compianto Carlo Repetti.

Il Tartufo di Molière una satira feroce contro l’ipocrisia

Bellorini, che firma regia, scene e luci, è al suo primo appuntamento con il teatro del grande Molière, il drammaturgo francese di cui quest’anno ricorrono i 400 anni dalla nascita. E si cimenta proprio con il Tartufo che è la satira più feroce che sia mai stata scritta contro l’ipocrisia. Molière, attraverso la perversità del protagonista, volle colpire l’ipocrisia e il moralismo fanatico di molti personaggi influenti della corte, coinvolgendo anche le pratiche religiose e i fedeli.

Una bella commedia, che si svolge in una grande cucina, dove si incontrano i tanti personaggi che affollano la scena e dove la risata è un’arma contro la stupidità. Nel Tartufo Molière decanta anche il piacere della vita e la gioia di stare insieme, ad ogni costo.

Sulla scena gli interpreti Tartufo / Federico Vanni, Orgone / Gigio Alberti, Elmira / Teresa Saponangelo, Madame Pernella / Betti Pedrazzi, Cleante / Ruggero Dondi e tanti altri bravi attori. Dopo il debutto e le rappresentazioni a Napoli, lo spettacolo andrà in scena in Francia.

Al Mercadante Il Tartufo di Moliere: prezzi, orari e date

Quando: Dal 20 aprile al 1 maggio 2022

Dal 20 aprile al 1 maggio 2022 Dove: Teatro Mercadante piazza Municipio Napoli

Teatro Mercadante piazza Municipio Napoli Prezzo biglietto: da 11 a 27 euro

da 11 a 27 euro Contatti e informazioni: 081 551 33 96 Teatro Mercadante

