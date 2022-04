Eugenio Bennato in concerto al Teatro Trianon Viviani a Napoli con W chi non conta niente

Un grande concerto dal vivo di Eugenio Bennato a Napoli al Trianon che chiude, con una grande festa, il tour invernale di “W chi non conta niente” e presenta anche “Welcome in Napoli” il nuovo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album

Sabato 30 aprile 2022 a Napoli al Trianon Viviani, il teatro della canzone napoletana, un concerto da non perdere di Eugenio Bennato alle ore 21. Bennato chiude, con una grande festa, il tour invernale di “W chi non conta niente”, che ha portato la sua bella musica in giro per l’Italia e all’estero.

Al Teatro Trianon Viviani, il maestro della musica popolare e il suo Taranta Power, Eugenio Bennato presenterà anche in anteprima live il nuovo singolo “Welcome to Napoli”, primo brano del nuovo disco in uscita a fine 2022.

“Welcome in Napoli”, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album, è un brano che parla di Napoli città dell’accoglienza, del rispetto e della valorizzazione delle diversità.

Un grande concerto da non perdere al Trianon Viviani

Un grande concerto con un nuovo live, con brani scritti negli ultimi tempi, che si uniscono alle storie che da sempre Eugenio racconta al suo pubblico. I nuovi lavori di Bennato sono ispirati alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei Sud del mondo, della lotta alla globalizzazione imperante, delle migrazioni e delle paure del ricco occidente.

Eugenio Bennato, voce, chitarra classica, mandola e chitarra battente, sarà accompagnato sul palco del Teatro Trianon di Napoli oltre che dalla storica formazione di Taranta Power, da una parte dell’ensemble vocale Le Voci del Sud. Ci saranno infatti sul palco anche Ezio Lambiase (chitarra classica e chitarra elettrica), Mujura (chitarra acustica e basso), Sonia Totaro (voce e danza), Francesca Del Duca (voce e percussioni) e Le Voci del Sud Laura Cuomo, Francesco Luongo, Angelo Plaitano e Daniela Dentato.

Ospiti del concerto del 30 aprile al Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana di Napoli le musiciste Tetyana Sapeshko (pianoforte, rus/ukr), Inna Kulikova (violino, ukr), e la cantante Juliana Pylypiuk (soprano, ukr). Le tre artiste saranno sul palco con Eugenio Bennato per l’interpretazione di “Canzone per Iuzzella”, brano della colonna sonora de “L’eredità della priora” contenuto nel disco “Brigante se more”.

Eugenio Bennato al Trianon: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 30 aprile 2022 ore 21

Sabato 30 aprile 2022 ore 21 Dove: Teatro Trianon Viviani Piazza Calenda Napoli

Teatro Trianon Viviani Piazza Calenda Napoli Prezzo biglietto: Platea e Galleria di Platea: 31,36 euro – Palchi di I, II, III Ordine: 24,64 euro – Loggione: 13,44

Platea e Galleria di Platea: 31,36 euro – Palchi di I, II, III Ordine: 24,64 euro – Loggione: 13,44 Contatti e informazioni: Sponda Sud/ Taranta Power +39 0812293515 – +39 3491076200 / +39 3381826298 – FB:Eugenio Bennato

