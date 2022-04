Al Teatro Bellini di Napoli arriva Giselle con la Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina

Il Teatro Bellini ospita la Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina per una replica straordinaria di Giselle nel giorno della Liberazione. Ci saranno eccellenti ballerini e solisti provenienti dai più prestigiosi ensemble del Paese, come l’Opera Nazionale Ucraina, l’Opera di Odessa e il Teatro d’opera e balletto di Kharkiv, con le etoliles Olga Golytsia e Jan Vana tra i protagonisti.

Evento da non perdere a Napoli lunedì 25 aprile 2022: alle 21 al Teatro Bellini ci sarà uno spettacolo straordinario di danza con Giselle di Adolphe-Charles Adam, portato in scena dalla Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina.

“Giselle” sostituisce “Il Lago dei Cigni” su disposizione della National Opera of Ukraine e del Ministero della Cultura e della Politica dell’Ucraina.

La Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina è un ensemble composto da bravi ballerini e solisti che provengono dalle più celebri compagnie del Paese, come l’Opera Nazionale Ucraina, l’Opera di Odessa e il Teatro d’opera e balletto di Kharkiv, l’Ukrainian Classical Ballet.

Uno spettacolo i cui proventi andranno tutti alla Compagnia

Al Teatro Bellini di Napoli la celebre opera Giselle sarà portata in scena dalle étoiles Olga Golytsia e Iurii Kekalo che saranno tra i protagonisti di questo spettacolo che vuole sostenere gli artisti che, all’inizio del conflitto erano in tournée all’estero e che al momento non possono rientrare in patria.

L’incasso dei biglietti sarà interamente devoluto dal Teatro Bellini alla Compagnia Balletto Classico dell’Ucraina. Il prezzo unico sarà di 20 euro + prevendita.

Maggiori informazioni – Teatro Bellini

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.