Visite guidate gratuite alla splendida Abbazia del Goleto in Irpinia

Ph Facebook Abbazia del Goleto

Un’occasione straordinaria per conoscere la grande struttura religiosa dell’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi in Irpinia con delle visite guidate gratuite all’antico e grande complesso monumentale irpino.

Lunedì 25 aprile 2022 si terranno delle interessantissime visite guidate gratuite alla grande struttura monumentale dell’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi in Irpinia.

Ci sarà una guida che, sia di mattina che di pomeriggio ad orari stabiliti, condurrà i visitatori in una straordinaria visita all’antica e grande Abbazia del Goleto, fondata nel 1100 vicino a Sant’Angelo dei Lombardi.

Le visite si tengono dopo il successo di quelle effettuate a Pasquetta e sono assolutamente gratuite ma, per chi lo desiderasse, è gradita una offerta per il mantenimento del complesso abbaziale.

Le visite si terranno lunedì 25 aprile 2022 nei seguenti orari:

Ore 9,00- 9,45 – 10,30 -11,15 – 12,00

Ore 15,00-15,45- 16,30

La splendida e antica Abbazia del Goleto in Irpinia

L’Abbazia del Goleto è un grande complesso monumentale religioso situato in Irpinia a Sant’Angelo dei Lombardi, in Contrada San Guglielmo e, in parte è ridotta a ruderi. Fu costruita e fondata nel XII secolo da Guglielmo da Vercelli che in Irpinia promosse la realizzazione di diversi monasteri, tra cui quello di Montevergine nel 1114.

Il santo arrivò nella zona del Goleto, situato in una piana di Sant’Angelo di Lombardi, nel 1133 e iniziò a edificare un monastero di clausura femminile, ma anche un piccolo convento maschile che aveva il compito di vegliare e gestire economicamente le monache. La massima autorità del monastero era la badessa e nei secoli l’abbazia diventò ricca e potente, arricchendosi di terreni e opere d’arte.

Dopo una fase di declino, l’Abbazia fu annessa nel ‘700 ai possedimenti di Montevergine e fu costruita la Chiesa Grande, opera del celebre Domenico Antonio Vaccaro.

In origine l’abbazia si sviluppava attorno alla Chiesa del Santissimo Salvatore con i due monasteri, maschile e femminile. Poi, nei secoli, tanti edifici religiosi che, ancora oggi, resistono in un intreccio di stile romanico e gotico mostrando ai visitatori uno straordinario complesso monumentale.

Abbazia del Goleto Via San Guglielmo a Sant’Angelo dei Lombardi

Facebook Abbazia del Goleto

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.