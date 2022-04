Inizia il Napoli Comicon 2022: tutto ciò che c’è da sapere sul grande Salone Internazionale del Fumetto e del Gioco di Napoli

Al via il Napoli Comicon uno dei festival più importanti in Italia, dedicati a fumetti, videogiochi, animazione, giochi da tavolo e tanto altro diretto dal magister Davide Toffolo. Quest’anno spazio anche a molti concerti dal vivo

Dal 22 al 25 aprile 2022 ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli il Napoli Comicon 2022, il Salone Internazionale del Fumetto e del Gioco, dopo 2 anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria. Una edizione speciale la XXII del Comicon che presenterà tanti grandi eventi in presenza tra musica, fumetto e animazione ed anche tanti eventi “fuori salone” con il Comicon Off che si protrarranno oltre la date del festival in presenza.

Il Napoli Comicon è uno dei festival più importanti in Italia, dedicati a fumetti, videogiochi, animazione, giochi da tavolo e, anche quest’anno è diretto dal magister Davide Toffolo, apprezzato fumettista e cantante del gruppo rock Tre Allegri Ragazzi Morti.

Gli ospiti al Napoli Comicon 2022 sono centinaia nelle varie sezioni del salone come fumetti, videogiochi, serie Tv e cinema ecc. Non possiamo indicarli tutti ma vi diamo il link con tutte le date e gli incontri

I concerti live al Napoli Comicon 2022

Molto spazio alla musica quest’anno al Napoli Comicon 2022 con vari concerti. Tra questi da non perdere:

Sabato 23 ore 16,30 – TheRivati ,

, Domenica 24 ore 11 – Dario Sansone , dei Foja

, dei Foja Domenica 24 ore 13 – Giancane e gli Ultimi assieme a Zerocalcare

e gli assieme a Lunedì 25 ore 15:40 – Kenobit

lunedì 25 ore 16:30 – Tre Allegri Ragazzi Morti e il gruppo Cor Veleno

L’anteprima del film “La cena perfetta” al Napoli Comicon 2022

Al Napoli Comicon importanti prime Tv e cinematografiche e poi incontri dedicati al mondo del fumetto italiano ed internazionale. Tra le tante:

domenica 24 ore 17 – proiezione di 2 episodi della serie Mister 8 alla presenza del produttore e dell’attrice finlandese Krista Kosonen.

alla presenza del produttore e dell’attrice finlandese Krista Kosonen. lunedì 25 aprile, alle 16 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare ci sarà l’anteprima nazionale de “La cena perfetta” sarà con il regista Davide Minnella e dei protagonisti tra i quali Salvatore Esposito e Greta Scarano, insieme a Gianluca Fru e Gianfranco Gallo,

Per gli appassionati di fumetti da non perdere anche la festa per l’uscita del numero 100 del manga dei record “One piece” e poi tante conferenze e incontri dedicati al mondo del fumetto italiano ed internazionale.

Venerdì 22 ore 11 – convegno su Handala , fumetto sulla lotta palestinese di recente dall’editore napoletano Marotta&Cafiero.

, fumetto sulla lotta palestinese di recente dall’editore napoletano Marotta&Cafiero. Venerdì 22 ore 15:30 Maurizio De Giovanni presenta i fumetti dei suoi libri pubblicati dall’editore Bonelli.

presenta i pubblicati dall’editore Bonelli. Sabato 23 ore 13 ci sarà il fumettista americano underground Johnny Ryan

Sabato 23 ore 16,30 presente Frank Cho disegnatore Marvel e DC

disegnatore Marvel e DC Domenica 24 ore 19:30 cerimonia di premiazionedei Premi COMICON e dei premi Micheluzzi con Valerio Lundini, Dario Sansone e la band Melancholia

Gli orari e come si accede al Napoli Comicon 2022

Napoli Comicon 2022 si svolgerà dal 22 al 25 aprile 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10:00 alle 19:00 in ognuno dei quattro giorni, le biglietterie chiuderanno alle 18:00 (salvo esaurimento dei biglietti).

Da tener presente che ogni possessore di un biglietto (corsa singola, giornaliero, abbonamento settimanale o mensile), e acquistato tramite le APP Unico Campania, MyCicero o Drop Ticket, potrà accedere a COMICON tramite una corsia “saltafila” dedicata.La prevista sarà opportunamente indicata all’ingresso di Piazzale Tecchio.

