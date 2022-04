Cosa fare a Napoli e in Campania il giorno 25 aprile 2022, festa della Liberazione

© francesco moggio

Tanti eventi e cose da fare a Napoli e nelle vicinanze lunedì 25 aprile 2022, un giorno speciale al termine di un altro lungo weekend in cui si svolgono tanti eventi in città è nelle vicinanze.

Anche per lunedì 25 aprile 2022 ci saranno tanti eventi e cose da fare a Napoli e in Campania. Una giornata speciale in cui la città si riempie di attività per tutti i gusti e per tutte le età. Visite guidate, spettacoli teatrali, eventi per bambini e per famiglie e tanto altro: di seguito una selezione tra quelli più interessanti.

Eventi a Napoli e nelle vicinanze

Visita guidata Napolinverticale: il Petraio

Lunedì 25 Aprile ore 10.30 MOREA vi accompagnerà nell’UrbanHike alla scoperta di uno dei vari percorsi gradinati della città, originariamente ripida discesa ricavata dal letto di un alveo torrentizio. La sua naturale conformazione offre scorci davvero panoramici… attraversando questi nascosti gradini, ci ritroveremo direttamente nel cuore di Napoli !!!. Costi: Adulti: 10 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni: 5 euro. L’evento verrà ripetuto anche Domenica 8 Maggio ore 10.30 Posti Limitati – Prenotazione obbligatoria Tutte le info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Morea Napolinverticale: il Petraio

Concerto straordinario nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Napoli

Concerto da non perdere lunedì 25 aprile 2022 alle ore 18:45 presso la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano al largo Banchi Nuovi. Per la rassegna Giovani d’intorno Nova Fabula un concerto dei Reali Filarmonici con i professori del Teatro di San Carlo di Napoli. Andante Appassionato.

la Casina di re Lazzarone: spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana

Lunedì 25 Aprile 2022, alle ore 20,30 e alle ore 21,45, uno spettacolo notturno e itinerante nella splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro. “La casina del re Lazzarone”.

Al Teatro Bellini di Napoli arriva Giselle con la Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina

lunedì 25 aprile 2022: alle 21 al Teatro Bellini di Napoli ci sarà uno spettacolo straordinario di danza con Giselle di Adolphe-Charles Adam, portato in scena dalla Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina. La Compagnia di Balletto Classico dell’Ucraina è un ensemble composto da bravi ballerini e solisti che provengono dalle più celebri compagnie del Paese, come l’Opera Nazionale Ucraina, l’Opera di Odessa e il Teatro d’opera e balletto di Kharkiv, l’Ukrainian Classical Ballet.Giselle al Bellini

Eco-escursione sul Vesuvio

Lunedì 25 aprile, dopo il successo di Pasquetta 2022 torna l’Eco-escursione sul Vesuvio. Il sentiero è semplice, prevalentemente pianeggiante e si snoda lungo una delle aree più tutelate del Parco, la Piana delle Ginestre. Ha una durata di 4 km e dura circa 3 ore. Durante la giornata si potrà passeggiare, fare fotografie, fare domande, ascoltare le guide escursionistiche naturalistiche, rilassarsi, scoprire la natura, osservare flora e fauna. Il percorso scelto è adatto a tutti a partire dai 6 anni di età. La prenotazione si può effettuare tramite mail info@econote.it indicando nome, numero di persone e numero di cellulare, a prenotazione confermata si riceverà una risposta con le informazioni sul punto di incontro e sull’equipaggiamento.La quota di partecipazione è 15 euro per tutti dai 10 anni in su da saldare direttamente alla partenza. Per ogni variazione avverti il numero 3936098130/3398877884 Una volta fatta la prenotazione riceverai ulteriori indicazioni. Maggiori informazioni

Ultimo giorno del Napoli Comicon 2022: tutto ciò che c’è da sapere

Fino al 25 aprile 2022 ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli il Napoli Comicon 2022, il Salone Internazionale del Fumetto e del Gioco. Tutto ciò che c’è da sapere sulla XXII edizione del Comicon Napoli Comicon 2022

Visite guidate al Decumano sotterraneo e al Museo dell’acqua nel centro storico

Anche il 25 aprile giorno speciale al Lapis Museum all’insegna di quella storia che ha portato l’Italia alla Liberazione nel 1945. Un anniversario importante che lungo il Decumano Sommerso è implicitamente rievocato ogni giorno, attraverso il racconto di questi ambienti sotterranei che, proprio negli anni ’40, furono utilizzati come rifugio antiaereo, divenendo, per il popolo napoletano, uno straordinario strumento di resistenza e, soprattutto, di difesa. Si vedrà anche la Sala dei bombardamenti ma anche il Museo dell’Acqua e la millenaria storia di Napoli, mentre al piano basilica invece i visitatori troveranno Spellbound – Scenografia di un sogno, mostra d’arte aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend è raccomandata la prenotazione. Contributo: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. info e prenotazioni +39 081 192 30 565 (servizio WhatsApp sempre attivo) Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Visita guidata per scoprire la bellezza neoclassica di Villa Pignatelli

Lunedì 25 aprile visita a Villa Pignatelli uno dei rari esempi di architettura neoclassica a Napoli. Una villa che è una vera e propria casa-museo, in cui ambienti e collezioni sono pressoché rimasti inalterati grazie alle decorazioni e all’arredo che sono stati conservati integralmente. La bella villa ospita il Museo delle Carrozze donazione del marchese Mario D’Alessandro di Civitanova. L’evento è a cura di Megaride Art – Appuntamento: – ore 11 ingresso Museo Villa Pignatelli via Riviera di Chiaia 200 Contributo: 12 euro a persona + 5 euro ingresso Museo obbligo Green Pass, Mascherina FFP2 Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Tanti eventi all’Edenlandia: ingresso, spettacoli, animazione e laboratori gratuiti

Anche nel weekend del 25 aprile si entra gratis a Edenlandia e ci saranno, sempre gratuiti, tanti spettacoli e laboratori si pagano solo i giochi che sono quasi tutti da 2 e 3 euro. Prossimi giorni speciali 25 aprile Pasqua all’Edenlandia

“Ripartiamo dalle Radici”: grandi spettacoli al Teatro Augusteo di Napoli a soli 5 euro

Spettacolo a soli 5 euro al Teatro Augusteo per una una rassegna dal titolo “Ripartiamo dalle Radici” con grandi attori a solo 5 euro + prev – lunedì 25 aprile 2022 – Biagio Izzo – I fiori del latte –“Ripartiamo dalle Radici”

LaniKids25: appuntamenti per bambini e famiglie a Santa Caterina a Formiello

Tanti appuntamenti fino a giugno 2022, tra cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione per bambini e famiglie al Lanificio25, a Porta Capuana nella Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello Prossimo lunedì 25 aprile LaniKids25

“la Primavera della Scienza!”: tanti appuntamenti fino a maggio a Città della Scienza

Tanti imperdibili appuntamenti a Napoli fino al 1 maggio 2022 al Museo di Città della Scienza anche per il 25 aprile con un programma ricco di appuntamenti incentrato su “science game”, laboratori Il 25 aprile ci sarà Lava Lamp, Interactive Lab Sol Lewitt, Destinazione Vulcano!, SOS Pianeta Terra, Assaggi di Scienza e tanto altro.. “la Primavera della Scienza

Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli

Musei aperti a Napoli il 25 aprile. Una bella occasione per andare a visitare il più grande castello di Napoli, Castel San’Elmo sulla collina di San Martino al Vomero Il più grande dei sette castelli e domina la città che l’intero golfo con il panorama più bello Castel Sant’Elmo

Andy is back: 130 opere di Andy Warhol in mostra al PAN di Napoli

Anche il 25 aprile 130 opere del grande Andy Warhol nella mostra antologica Andy is back al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli: ci sarà anche la ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese. Andy is back

“E’ stata la mano di Dio”: al MANN in mostra le foto di scena del film

Aperto il Museo MANN a Napoli con le splendide collezioni e anche una bella mostra fotografica racconta il bellissimo film di Paolo Sorrentino attraverso 51 scatti ripresi sulle scene da Gianni Fiorito “È stata la mano di Dio – Immagini dal set”

“Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Aperto il museo di Capodimonte col le splendide collezioni e anche la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

La mostra “Van Gogh multimedia e La Stanza segreta” a Palazzo Fondi di Napoli

Il 25 aprile aperta la mostra Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta“. a Palazzo Fondi una mostra che è già affollata dal pubblico “ Van Gogh multimedia e La Stanza segreta

Fuori città alcuni eventi particolari

Visite guidate gratuite all’Abbazia del Goleto in Irpinia

Lunedì 25 aprile 2022 si terranno delle interessantissime visite guidate gratuite, di mattina e pomeriggio, alla grande struttura monumentale dell’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi in Irpinia costruita a partire dal 1100. Visite gratuite all’Abbazia del Goleto

Ritorna la festa del Carciofo IGP di Paestum

7 giorni di feste a Paestum per l’attesa la festa del carciofo IGP di Paestum che si terrà nei giorni 22-23-24-25-29-30 aprile e 1 maggio 2022 in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno. la festa del Carciofo IGP

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio in località Piana Tonda nel Comune di Terzigno percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. “La Pineta di Terzigno”

Puteoli Sacra: visite straordinarie alle bellezze del Rione Terra

Un nuovo percorso di visita alla scoperta delle straordinarie bellezze del sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli in Via Marconi 2/A che si chiama “Puteoli Sacra” Un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza con visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e ad altre bellezze site sul Rione Terra Puteoli Sacra:

Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Riprendono sabato 16 aprile le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

