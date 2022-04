Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli dal 14 al 18 aprile 2022, il weekend di Pasqua

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana dal 14 al 18 aprile 2022, il weekend di Pasqua, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche dal 14 al 18 aprile 2022, il weekend di Pasqua, si svolgeranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi per bambini, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

Eventi del weekend dal 14 al 18 aprile 2022

Visita guidata ai Quartieri Spagnoli con Pizza Fritta: pe’ vviche e vicarielle Tour

Sempre un grande successo per le visite guidate ai Quartieri Spagnoli di Partenope Experience che questa volta verrà abbinata, assieme alla meravigliosa passeggiata culturale, alla straordinaria “Pizza Fritta”. Sabato 16 aprile si entra nei quartieri spagnoli, ampliamento del tessuto urbano realizzato a monte dell’asse di via Toledo dal Viceré Don Pedro de Toledo. Un quartiere a maglia ortogonale, un percorso che tende a svolgersi in discesa o per linee parallele, nato per l’acquartieramento delle truppe, ricco di chiese barocche. Napoli seduce, sorprende, cambia continuamente, tra le attrazioni che questa metropoli offre, merita sicuramente menzionare la Street Art dei Quartieri Spagnoli. I murales sono parte integrante della cultura underground della città di cui raccontano la storia. L’espressione artistica, culturale e sociale della città. L’evento si terrà sabato 16 aprile 2022 con appuntamento ore 10:00 alla metro Toledo. Per partecipare quota (adulti) € 18,00 – (bambini UNDER 12) € 15,00. Il Contributo comprende: visita guidata, sosta culinaria pizza fritta e gadget -Prenotazione obbligatoria a partenopexperience@gmail.com o telefonare o Whatsapp +39 366 319 1005 Partenope Experience. Maggiori informazioni – [Contenuto sponsorizzato]

Stabat Mater di Pergolesi e Paisiello per Giovani d’intorno Nova Fabula

Il 15 aprile nella Chiesa Di Santa Maria Donnalbina l’Orchestra da camera Collegium Philarmonicum propone lo STABAT MATER di Pergolesi e di Paisiello. Continuano con successo i concerti dei giovani talenti della Campania a Napoli prodotti dall’Associazione Collegium Philarmonicum.– Stabat Mater

“Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Pasqua all’Edenlandia: ingresso, spettacoli, animazione e laboratori gratuiti

Anche a Pasqua e Pasquetta si entra gratis a Edenlandia e ci saranno, sempre gratuiti, tanti spettacoli e laboratori si pagano solo i giochi che sono quasi tutti da 2 e 3 euro. Prossimi giorni speciali 17, 18,19 e 25 aprile Pasqua all’Edenlandia

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!)

Quante volte ti sei chiesto cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0€? Scoprilo con noi e con l’influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Pasqua speciale a Napoli e in Campania

Ph Facebook a figlia d’o Marenaro

I piatti tipici della Pasqua a Napoli e in Campania

Fellate, Casatielli, Pastiere, cozze e tante altre bontà accompagnate naturalmente dal buon vino campano. La Pasqua a Napoli è sempre sinonimo di buon cibo e una tavola ricca. Non può mancare la Fellata, la classica tagliata con vari salumi e, naturalmente, il Casatiello e la Pastiera. I piatti tipici della Pasqua

La tavola di Pasqua a Napoli: la “fellata” il tradizionale e ricco antipasto di Pasqua

La Pasqua a Napoli è sempre sinonimo di buon cibo e di una tavola ricca. Come apertura non può mancare la Fellata, la classica tagliata con vari salumi della zona, naturalmente, accompagnati dai grandi e buoni vini rossi, naturalmente, della Campania la “fellata” l’antipasto di Pasqua

La tavola di Pasqua a Napoli: la tradizionale zuppa di cozze del Giovedì Santo

Si avvicina la Santa Pasqua e la sera del Giovedì Santo, dopo la Messa in Cena Domini e la visita ai sepolcri nelle varie chiese, a Napoli si consuma la tradizionale zuppa di cozze piccante. Zuppa di cozze del Giovedì Santo

La migliore “Colomba Pasquale” si fa in Campania: ecco dove trovarle

L’ultimo concorso nazionale per la migliore colomba premia la Campania. Nella nostra regione i vincitori e ben 9 pasticcieri della Campania tra i primi 15 classificati La migliore “Colomba Pasquale

L’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin è dedicato a Procida

Anche quest’anno, Gay-Odin, la storica fabbrica di cioccolata di Napoli, ha realizzato un uovo gigante di cioccolato che è dedicato a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. L’opera sarà esposta negli spazi della Fabbrica di via Vetriera a Napoli nei giorni che precedono la Pasqua (con accesso libero) L’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin

I grandi vini della Campania: oltre 220 aziende della Campania al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

“Ripartiamo dalle Radici”: grandi spettacoli al Teatro Augusteo di Napoli a soli 5 euro

Dal 18 marzo al 25 aprile 2022 al Teatro Augusteo una rassegna dal titolo “Ripartiamo dalle Radici” con grandi attori a solo 5 euro + prev – 14 aprile 2022 – Francesco Paolantoni – Tutto per truffa, truffe per tutti –“Ripartiamo dalle Radici”

“Mine Vaganti” e “Ferzaneide”: 2 spettacoli di Ferzan Ozpetek al teatro Diana di Napoli

Due spettacoli del bravo regista Ferzan Ozpetek a Napoli al teatro Diana: Mine vacanti tratto dal pluripremiato film di Ozpetek e, per un sol giorno, Ferzaneide che vedrà sul palco proprio il regista turco fino al 24 Aprile 2022 Teatro Diana

“Fiorello presenta: Fiorello!” a Napoli al Teatro Palapartenope

2 spettacoli il 13 e il 14 aprile a Napoli per Rosario Fiorello con il suo imperdibile spettacolo dal titolo “Fiorello presenta: Fiorello!”. Fiorello!” al Teatro Palapartenope

A Napoli e in Campania il Miserere di Carlo Faiello con Isa Danieli per Pasqua

Il suggestivo spettacolo-concerto Miserere, di Carlo Faiello con Isa Danieli in giro per la Campania: a Napoli il 15 aprile e il 16 aprile a Amalfi. Miserere di Carlo Faiello

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimo 15 aprile Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Giovani d’intorno Nova Fabula: 26 concerti nel Centro storico di Napoli

26 concerti dei giovani talenti della Campania nelle chiese del centro storico di Napoli prodotti dall’Associazione Collegium Philarmonicum. Prossimo 15 aprile – CHIESA DI SANTA MARIA DONNALBINA Orchestra da camera Collegium Philarmonicum – STABAT MATER –. Nova Fabula

Al Teatro TAM di Napoli una rassegna musicale con Raiz e tanti altri

Nella grande sala del TAM di Chiaia, dove è nato Made in Sud, una rassegna musicale da non perdere con Raiz e i Radicanto e tanti altri bravi cantautori e musicisti- 20 aprile – Apice – “Attimi di sole” –”Teatro TAM di Napoli

Note Svelate: ripartono a Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Riparte la stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini che si tiene da anni a Napoli, con tanti concerti, fino a 6 maggio – 22 aprile Chiesa di Santa Caterina da Siena Primadonna/Primouom Note Svelate

“AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale”: film a 4 euro nel centro storico di Napoli

Ripartita Astradoc la rassegna dedicata al cinema documentario curata da Arci Movie – 13 aprile ore 20.30 – OVERSEAS /13 aprile ore 21.00 – SPIN TIME – CHE FATICA LA DEMOCRAZIA. AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale

Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli

Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Dal 9 aprile al 15 maggio 2022 si terranno delle originali visite teatralizzate per conoscere il Teatro San Ferdinando di Napoli, la storica sala di Eduardo De Filippo Prossime 23 e 24 aprile Visite al San Ferdinando

Corsi gratuiti di disegno dal vero nella Villa Floridiana

Proseguiranno anche nel 2022 nel Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana al Vomero a Napoli le lezioni di Disegno dal Vero con ingresso libero e prenotazione obbligatoria : prossimo 16 aprile 2022 Corsi gratuiti di disegno

Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato a Santa Chiara con esperti in uno dei luoghi più belli di Napoli Prossima Sabato 16 aprile Visite Chiostro di Santa Chiara

Anche eventi gratuiti al Madre per 2 mesi per la mostra Rethinking Nature.

Per 2 mesi, marzo e aprile, al Museo Madre un public program gratuito nell’ambito della mostra Rethinking Nature con incontri con gli artisti e tanto altro. Prossimo 14 aprile Rethinking Nature

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Riapre a Napoli l’ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Il Murales più alto del mondo si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit

Da vedere su un lato di uno dei grandi e altissimi grattacieli del Centro Direzionale di Napoli c’è il Murales più alto al mondo ed è stato realizzato da Jorit, per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Un grande Murales nel sottosuolo di Napoli, nella Galleria Borbonica

Da vedere una nuova meraviglia nella Galleria Borbonica: è stato realizzato da Aldam un grande un bel murales di 30 metri quadrati, cioè di 6 metri per 5 Un grande Murales nella Galleria Borbonica

Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli – Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello Castel Sant’Elmo

Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

Sotto il decumano maggiore a un percorso di un chilometro I luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio” – Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero – Ristrutturata e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana

riaperta di circa 21.000 mq 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2

Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Pasqua all’Edenlandia: ingresso, spettacoli, animazione e laboratori gratuiti

Anche a Pasqua e Pasquetta si entra gratis a Edenlandia e ci saranno, sempre gratuiti, tanti spettacoli e laboratori si pagano solo i giochi che sono quasi tutti da 2 e 3 euro. Prossimi giorni speciali 17, 18,19 e 25 aprile Pasqua all’Edenlandia

Giochi a Regola d’arte: visite gioco per bambini tra i musei più belli di Napoli

Nei weekend fino al 25 aprile tante visite gioco per bambini tra i musei più belli di Napoli. Eventi ludico culturali per divertirli e appassionarli all’arte attraverso il gioco. Prossimi 16 aprile – ARt Detective (Capodimonte) – Giochi a Regola d’arte

La Città dei Robot a Napoli all’Edenlandia con oltre 50 robot in esposizione

Fino al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale con 50 nuovissimi e particolari modelli di robot. La Città dei Robot

Bellini Kids: al Teatro Bellini anche spettacoli e laboratori per bambini fino a giugno dedicati ai più piccini. 23-24 aprile Bellini Kids

fino a giugno dedicati ai più piccini. 23-24 aprile A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro – ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

Altri eventi da non perdere che si svolgono a Napoli

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimo 14 aprile Napoli Città Libro

Il Napoli Comicon 2022 con musica, fumetto e animazione: apre un live di Zerocalcare

Dal 22 al 25 aprile 2022 si terrà la XXII edizione di Comicon il grande evento tanta musica, fumetto e animazione. Il Napoli Comicon 2022

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 11 al 16 aprile

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 11 a sabato 16 aprile 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere – 4 eventi gratuiti a Napoli

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare

La mostra “Van Gogh multimedia e La Stanza segreta” a Palazzo Fondi di Napoli

Fino al 26 giugno 2022 Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta“. a Palazzo Fondi una mostra che è già affollata dal pubblico “ Van Gogh multimedia e La Stanza segreta

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Al Museo di Capodimonte a Napoli The Triumph of Death di Cecily Brown

Fino al 1 maggio 2022 nel Museo di Capodimonte verrà esposta la grande tela The Triumph of Death, 2019, di Cecily Brown una tra i protagonisti della scena artistica contemporanea. Cecily Brown

Le opere di Andrea Bolognino in mostra al Museo di Capodimonte di Napoli

24 opere di Andrea Bolognino, artista napoletano fino al 18 aprile nel Museo di Capodimonte. Previste anche alcune visite guidate alla mostra con l’artista. Andrea Bolognino a Capodimonte

Enrico Caruso da Napoli a New York: una mostra al MANN di Napoli

Al MANN, fino al 24 Aprile 2022 un’eccezionale mostra dal titolo “Enrico Caruso – Da Napoli a New York” per celebrare il centenario dalla scomparsa del grande tenore. Caruso al MANN

Una mostra con le foto di Luigi Spina ci mostra gli straordinari depositi del Mann

Fino al 30 giugno una straordinaria mostra fotografica di Luigi Spina “Sing Sing. Il corpo di Pompei” ci farà ammirare i capolavori custoditi nei depositi del MANN. I depositi del MANN

Prorogata a Napoli la grande mostra “Claude Monet the Immersive Experience”

300.000 visitatori nel mondo e tantissimi a Napoli per la mostra immersiva dove si “entra” in un dipinto per immergersi completamente nell’opera fino al 31 maggio Claude Monet a Napoli

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

Rethinking Nature al Museo Madre di Napoli: 40 artisti ripensano la natura e l’arte

Fino al 2 maggio al Madre di Napoli la mostra Rethinking Nature, una mostra multidisciplinare sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e della contemporaneità Rethinking Nature

A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La Galleria del Tempo

di 1800 mq La grande bellezza dell’antica Pompei in mostra al Tokyo National Museum fino al 3 aprile, una grande mostra itinerante T okyo National Museum

fino al 3 aprile, una grande mostra itinerante A San Domenico Maggiore ‘Durante’ mostra gratuita di Cyop&kaf, ispirata alla Divina Commedia Prorogata al 13 maggio ‘ Durante’

ispirata alla Divina Commedia Prorogata al 13 maggio Al Museo Archeologico Nazionale la mostra “Divina Archeologia” Fino al 2 maggio 2022 ” Divina Archeologia” .

Fino al 2 maggio 2022 ” . “Dante a Palazzo Reale”: una mostra da non perdere al Palazzo Reale Fino al 31 marzo Dante Palazzo Reale.

Fino al 31 marzo La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina fino al 30 aprile – Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

fino al 30 aprile “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo Fino all’8 maggio 2022. Tutankhamon

L’attualità: succede a Napoli in questo periodo

A Napoli Zed1 realizza il più grande eco murales anti smog del Sud

A Napoli, sui muri di una scuola a Fuorigrotta, è stato realizzato il più grande eco murales del Sud, un’opera anti-smog che assorbirà ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli. A Napoli Zed1

L’Hotel più alto d’Italia si trova a Napoli ed è il NH Napoli Panorama

Il NH Napoli Panorama, è l’hotel più alto d’Italia ed è quel grattacielo di 100 metri che si trova nel centro di Napoli, a via Medina: 222 camere con panorama mozzafiato NH Napoli Panorama

Due straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno

A Napoli e a Salerno due murales di Jorit contro la guerra sulle pareti di due scuole: Dostoevskij a Napoli e Peace a Salerno Jorit per la pace

Volo diretto ogni giorno da Napoli a New York della United Airlines

Dal 2 maggio 2022 la linea diretta senza scali tra Napoli e New York della United Airlines avrà una frequenza giornaliera. In 9 ore da Napoli a New York Volo diretto

I restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa

Completata la prima fase dei restauri di alcune opere d’arte presenti nelle stazioni della Metro Linea 1 nella stazione Materdei e in quella di Salvator Rosa. Le opere già restaurate e quelle da fare. Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Linea 6 della Metro di Napoli: stazione San Pasquale una nuova stazione dell’arte

Aprirà a giugno definitivamente la Linea 6 della Metro di Napoli da Fuorigrotta fino alla Riviera di Chiaia. Come sarà la nuova fermata San Pasquale. Stazione San Pasquale

Cosa fare a Napoli quando piove

Noi napoletani, a dirla tutta, siamo meteoropatici: se piove siamo tristi e ci chiudiamo in casa. Siamo abituati al nostro sole e alle giornate belle, però, d’inverno possiamo mai chiuderci in casa e non amare la nostra Napoli? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 (+1) cose da fare a Napoli quando piove! Cosa fare a Napoli quando piove

La Metro linea 6 arriverà a Posillipo, a piazza San Luigi

Novità per la linea 6: a giugno aprirà fino a San Pasquale, arriverà a Posillipo e avrà il deposito officina a via Campegna con una stazione nella zona della stazione FS Campi Flegrei. La Metro linea 6

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Pizze Fritte a Napoli: 8 locali certificati dall’Associazione Verace Pizza Napoletana

L’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha messo a punto un disciplinare internazionale dedicato alla pizza fritta assegnando a 8 pizzerie storiche la certificazione. La Vera Pizza Fritta

Le ottime Zeppole: come farle e dove comprarle a Napoli

Alla festa del Papà ma anche in altre occasioni è tradizione regalare la squisita Zeppola di San Giuseppe, come farle e dove comprarle a Napoli Zeppole di San Giuseppe

Cornè, il Cornetto Experience al Vomero

Nasce Cornè, il Cornetto Experience al Vomero dall’esperienza del Pasticciere Vincenzo Baiano e dello Chef Simone Profeta. Un format dedicato esclusivamente alla cornetteria e tutte le sue sfumature. Da provare in via Cilea 26 al Vomero a Napoli. Cornè, il Cornetto Experience

Migliori pizzerie di Napoli e Campania secondo il Gambero Rosso 2022

Pubblicata la 9^ guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per il 2022. Tra 680 locali in Italia i primi 5 sono campani. Le pizzerie migliori della Campania

Le Pizzeria da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere

