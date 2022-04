A Pasquetta nel Centro Storico di Napoli le straordinarie opere dei “Madonnari”

Ph Associazione punto 0

Tre bravi artisti formatisi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, riempiranno delle loro belle e affascinanti opere la zona di via Tribunali tra Piazza Girolamini, Piazza San Gaetano e del Purgatorio ad Arco

L’Associazione punto zero “0” che raduna Artigiani e Commercianti di Via Tribunali di Napoli ha organizzato per lunedì 18 aprile 2022, il lunedì in albis e giorno di Pasquetta una bella manifestazione gratuita che animerà la bellissima zona del centro storico di Napoli, patrimonio Unesco.

Per la prima volta ci sarà in città una bella dimostrazione dell’arte dei madonnari, gli straordinari artisti di strada, che vengono chiamati in questo modo perché dipingono sulle strade e i marciapiedi le loro immagini, soprattutto sacre e principalmente Madonne.

I “madonnari” lungo il Centro Storico di Napoli

Grandi artisti che lasciano i loro capolavori disegnati con i loro gessetti colorati lungo le principali strade del mondo: lavori importanti che poi verranno lasciati li e che vengono premiati dai passanti che, affascinati, lasciano qualche loro qualche moneta.

E, per la prima volta in città, il decumano maggiore, l’attuale via Tribunali, vedrà lavorare tre bravi “madonnari” che creeranno dal vivo le loro opere sacre.

Questi bravi artisti saranno Omar Mohamed, Ladifatou Traore, Carmine Pistone, tutti campani nati tra Napoli e Aversa e tutti usciti dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, che riempiranno delle loro belle opere colorate e affascinanti la zona di Piazza Girolamini, di Piazza San Gaetano e del Purgatorio ad Arco.

