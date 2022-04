La magia di Pasqua all’Edenlandia a Napoli con ingresso, spettacoli, animazione e laboratori gratuiti

Ph Facebook Edenlandia

Anche a Pasqua e Pasquetta si entra gratis a Edenlandia e ci saranno, sempre gratuiti, tanti spettacoli e laboratori gratuiti: si pagano solo i giochi che sono quasi tutti da 2 e 3 euro

Una Pasqua speciale e molto divertente quella del 2022 a Napoli all’Edenlandia, il grande parco divertimenti della città partenopea. Nuovi orari per i giorni di festa e ingresso al parco gratuito con anche tante attività libere. Si pagano solo le giostre con ticket da 2/3 euro che sale a 5 solo per alcune attrazioni.

Nel periodo pasquale ci saranno tanti laboratori, spettacoli e animazione sempre gratuiti come l’ingresso al parco, che seguiranno il tema principale che sarà “Alice nel paese delle meraviglie”.

E per questo periodo speciale cambieranno anche gli orari che saranno i seguenti.

17 aprile 2022 – Pasqua – apertura dalle 10 alle 24

18 aprile 2022 – Pasquetta – apertura dalle 9 alle 0,30

19 aprile 2022 – apertura dalle 10 alle 22

25 aprile 2022 – apertura dalle 10 alle 24

Alcuni appuntamenti previsti a Edenlandia

La Pasqua 2022 sarà speciale all’Edenlandia con il Bianconiglio, lo Stregatto e il Cappellaio Matto, i giocolieri, il mago e tante, tantissime sorprese e appuntamenti gratuiti. Non mancheranno i personaggi più amati di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, e poi i giocolieri, il mago, le face artist, i laboratori e la grande caccia alle uova.

In particolare il 16-17 e 18 aprile ci sarà l’appuntamento con un trucca bimbi speciale: *easter face painting*, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e poi tanti appuntamenti con il simpaticissimo Giacomago e i giochi di prestigio nei giorni 16 aprile alle ore 12:30 e 15:00 e invece il giorno 18 gli spettacoli saranno 3: alle ore 12:30, 15:00, 17:00. In particolare a Pasqua e Pasquetta avremo:

Speciale Pasqua – Mattinata di Pasqua speciale con lo spettacolo “ Alice e i suoi amici ” (ore 12:00) e poi sul viale principale ci sarà l’esercito delle carte da gioco giganti , che faranno da cornice al tavolo imbandito per il più famoso e stravagante tè, con a capotavola il suo ospite principale: il Cappellaio Matto. Alle ore 12:15 circa la grande caccia alle uova, accompagnata dal Bianconiglio che, munito di cestino, guiderà i bambini alla ricerca delle uova, precedentemente nascoste lungo i viali del parco. Lo spettacolo con il Bianconiglio sarà anche pomeridiano, alle ore 16:30.

Tante novità annunciate per Edenlandia: a breve riaprono il Maniero, Vecchia America e i Tronchi

Per Edenlandia anche tante novità: annunciate entro il 2022, l’apertura del varco sud che affaccia su viale Kennedy, la probabile apertura di altre attrazioni storiche come i tronchi, vecchia america e maniero che completeranno le attrazioni storiche che hanno reso famosa Edenlandia a Napoli e in tutta Italia.

E non dimentichiamo che fino al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà, a pagamento, una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale con 50 nuovissimi e particolari modelli di robot: La Città dei Robot.

Maggior informazioni – Edenlandia Napoli

