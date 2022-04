La tavola di Pasqua a Napoli: la Fellata, il tradizionale e ricco antipasto di Pasqua

© Napoli da Vivere

La Pasqua a Napoli è sempre sinonimo di buon cibo e di una tavola ricca. Come apertura non può mancare la Fellata, la classica tagliata con vari salumi della zona, naturalmente, accompagnati dai grandi e buoni vini rossi, naturalmente, della Campania

Il pranzo di Pasqua a Napoli inizia con un gustosissimo antipasto a base di salumi locali con anche ricotta salata ed uova sode, accompagnato dal buon pane “cafone” ed un ottimo vino rosso della Campania.

Questo piatto tipico di antipasti viene chiamato fellata perchè tutti i salumi sono serviti già affettati, così come le fette di ricotta salata e le uova sode che vengono servite a spicchi. E’ un piatto tradizionale che deve prevedere nella sua “ricetta” base il salame napoletano della zona di Mugnano tagliato a larghe fette oblique, le uova sode a spicchi e la ricotta salata di Montella, anche questa tagliata in fette sottili con un filo di cotone.

Una tradizione per l’apertura del pranzo pasquale

Naturalmente ognuno poi fa come vuole e a Pasqua, la “fellata” più è bella e più è buona e ognuno ci mette i tre ingredienti base del salame, ricotta salata e uova sode e poi altri tipi di salumi sempre tagliati a fette come l’ottima pancetta coppata o del buon crudo nostrano dell’Irpinia.

E’ tradizione anche non fare i singoli piatti ma servire in tavola su grandi vassoi i salumi e il resto già affettati in modo che ognuno possa prenderne a piacere, ma sempre dopo la tradizionale benedizione della tavola con l’acquasanta, da parte del Capofamiglia.

La fellata dev’essere accompagnata dagli ottimi vini Rossi della Campania tipo Taurasi, Aglianico del Sannio o Avellinese o magari del Taburno, un Piedirosso dei Campi Flegrei, un Barbera del Sannio, un Falerno del Massico, un brioso Gragnano di Lettere o con altri straordinari vini rossi della nostra terra.

Il pranzo di Pasqua con i piatti tipici a Napoli

