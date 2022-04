Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 11 al 16 aprile 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 11 a sabato 16 aprile 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 11 a sabato 16 aprile 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Visite gratuite al Museo Anatomico dell’Università

Si potrà visitare gratuitamente il grande Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che è una delle più importanti ed antiche istituzioni scientifiche del settore. Si trova nel centro storico di Napoli ed è aperto durante la settimana il Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 14:00 il Mercoledì 10:00 – 16:00. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria così come il Green Pass. Museo Anatomico dell’Università di Napoli

Da vedere l’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin è dedicato a Procida

Anche quest’anno, Gay-Odin, la storica fabbrica di cioccolata di Napoli, ha realizzato un uovo gigante di cioccolato che è dedicato a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. L’opera sarà esposta negli spazi della Fabbrica di via Vetriera a Napoli nei giorni che precedono la Pasqua (con accesso libero) L’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin

Mostra gratuita nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace

Nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace, su via Tribunali, una mostra gratuita sulla storia della grande tradizione medica napoletana che nei secoli ha consentito alla città di avere ospedali eccellenti e famosi come l’ospedale dell’Annunziata, l’ospedale della Pace e lo straordinario Ospedale degli Incurabile, luoghi incredibile frequentati da clinici illustri come Antonio Cardarelli, il suo allievo Giuseppe Moscati e tanti altri. La mostra dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” è a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che si trova nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili dove esiste la splendida Farmacia Monumentale, bene unico al mondo. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria info Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimi Lunedì 11 aprile – LIVE STREAMING – Marilù Oliva presenta “L’Eneide di Didone” (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto. Giovedì 14 aprile The Spark Creative Hub – Alfredo Palomba presenta “Quando le belve arriveranno” (Wojtek) con Gennaro Marco Duello e Alessandro Polidoro.L’evento è realizzato da Wojtek e The Spark Creative Hub in collaborazione NapoliCittàLibro... Napoli Città Libro

