Apertura straordinaria con il FAI dell’ex area militare Ma.C.Ri.Co di Caserta

Ph Attolio Nettuno

Una grande area verde nel centro di Caserta verrà aperta in via straordinaria grazie al FAI, il Fondo Ambiente Italia. L’ex area militare “Ma.C.Ri.Co” è un grande polmone verdi della città di Caserta, ma è sempre chiuso al pubblico. Una giornata di visite gratuite per favorirne l’apertura a tutti

Domenica, 10 Aprile 2022 una bella attività nella natura nel centro di Caserta organizzata dalla Delegazione del Fai, il Fondo Ambiente Italia, di Caserta. Ci sarà infatti un’apertura straordinaria dell’ex area militare “Ma.C.Ri.Co” una grande area verde di oltre 33 ettari nel cuore di Caserta, un vero polmone verde della città ma, da anni chiuso al pubblico.

Un evento curato dalla Delegazione FAI di Caserta per far conoscere ai cittadini di tutta la Campania la storia di un parco cittadino che non si riesce ad aprire al pubblico. Un immenso spazio verde si trova tra il centro e la periferia est della città ma chiuso e abbandonato da anni.

Il “Ma.C.Ri.Co” era la Piazza d’Armi al tempo dei Borbone

A Caserta da secoli l’area del “Ma.C.Ri.Co” è un’area militare. I terreni sono sempre stati dell’IDSC (Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero) utilizzati come residenza vescovile con tanto di giardino e vigna.

Nel 1854 furono dati “in fitto” ai Borbone e lo spazio divenne un campo d’addestramento per le truppe, la Piazza d’Armi. Alla caduta del Regno, l’esercito italiano rinnovò l’accordo e nel tempo la grande area di 33 ettari nel centro di Caserta divenne rimessa dei carri armati, il Ma.C.Ri.Co. (Magazzino Centrale Rimessa mezzi Corazzati), e venne anche, durante gli anni costruita attorno una grande cinta muraria.

Da anni l’area è stata abbandonata dal Ministero della Difesa e, dal 1984 riconsegnata all’IDSC. Agli inizi degli anni Duemila sono partite alcune iniziate per destinare la grande area a verde pubblico ma non si è ancora riusciti a concretizzare questa importante trasformazione: ad oggi la grande area verde nel centro di Caserta è chiusa e abbandonata.

Le visite per riportate l’attenzione sulla trasformazione del “Ma.C.Ri.Co” in parco Pubblico

Domenica, 10 Aprile 2022 grazie alla Delegazione del Fai, il Fondo Ambiente Italia, di Caserta, alla Diocesi di Caserta e a varie associazioni casertane, la grande area si potrà visitare.