Festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour a Benevento

© Salah Ait Mokhtar

Arriva nella città di Benevento la grande festa del cioccolato di Choco Italia, un tour che porterà in giro per la penisola un grande mercato itinerante del buon cioccolato artigianale. E a Benevento la festa rimarrà per ben 4 giorni

Da giovedì 7 fino a domenica 10 aprile 2022 una nuova tappa della festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour che sarà sul centrale ed elegante Corso Giuseppe Garibaldi a Benevento. L’evento è organizzato in collaborazione con la Proloco di Benevento “Samnium” e gode del patrocinio del Comune di Benevento.

Choco Italia in tour è il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale italiano che sarà in giro anche in Campania, e questo weekend a Benevento, con tante casette con gli artigiani del buon cioccolato. La fiera sarà sempre aperta, dalle ore 10 e fino a mezzanotte, per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale.

Tanta attenzione anche ai Bambini alla festa del Cioccolato a Benevento

A Benevento a Choco Italia in Tour ci sarà tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli con giochi in piazza, Mascotte Masha e Orso, sfilata di Minnie, Topolino, Paperina e Paperino, Minnios e Spiderman, Spracortiandoli.

Non mancheranno tanti giochi di palloni con Un mondo a colori Animazione e il famoso Teatrino di Burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo.

Un mercato che propone tante specialità da varie regioni

Ed anche in questa tappa al Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane e porteranno le loro bontà a Benevento dal 7 al 10 aprile 2022.

A Choco Italia in tour si troveranno, oltre a tanto buon cioccolato, anche:

Dalla Campania : mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma anche nocciole e creme spalmabili a base di Nocciola di Giffoni;

: mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma anche nocciole e creme spalmabili a base di Nocciola di Giffoni; Dal Molise : cremini e cioccolato artigianale;

: cremini e cioccolato artigianale; Dalla Puglia : dolci artigianali;

: dolci artigianali; Dalla Calabria : liquirizia calabra ed i liquori artigianali (anche alla canapa), ma anche cremini e croccanti;

: liquirizia calabra ed i liquori artigianali (anche alla canapa), ma anche cremini e croccanti; Dalla Sicilia: cannoli e pasta di mandorla, ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti ed il noto cioccolato di Modica.

Choco Italia in tour sarà aperto a Benevento sul Corso Giuseppe Garibaldi tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito.

Maggiori informazioni Choco Italia in tour: Infoline 375.5643840

