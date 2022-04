Tornano le domeniche gratis nei Musei statali: le novità al MANN e a Palazzo Reale di Napoli

© Napoli da Vivere

Torna la “domenica al museo”, l’iniziativa che apre gratuitamente i siti archeologici e i musei statali ogni prima domenica del mese. Tra i tanti musei che aderiscono all’iniziativa le informazioni sul Mann e sul Palazzo Reale a Napoli.

Da domenica 3 aprile 2022 torna la “domenica al museo”, l’iniziativa che concede di visitare i siti archeologici e i musei statali gratuitamente ogni prima domenica del mese.

Anche a Napoli i tanti musei statali aderiranno all’iniziativa rendendo disponibili, sui loro canali web e social, informazioni dettagliate sull’accesso alle strutture. Di seguito quelle del Mann e di Palazzo Reale a Napoli.

Apertura gratuita del Palazzo Reale di Napoli

A Napoli parteciperà anche Palazzo Reale che aprirà le sue porte gratis ai visitatori e ha già comunicato le misure di sicurezza adottate per garantire la sicurezza per i visitatori e per il personale:

L’Appartamento Storico aprirà per massimo 200 visitatori ogni 20 minuti.

aprirà per massimo 200 visitatori ogni 20 minuti. Le Scuderie saranno accessibili in contemporanea per massimo 200 visitatori.

saranno accessibili in contemporanea per massimo 200 visitatori. Durante le domeniche gratuite le visite al giardino pensile saranno sospese.

saranno sospese. I biglietti d’ingresso delle domeniche gratuite non saranno prenotabili.

I visitatori avranno l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o FFP2 negli ambienti al chiuso

chirurgiche o FFP2 negli ambienti al chiuso I visitatori dovranno igienizzare frequentemente le mani tramite con il disinfettante a disposizione

L’orario di apertura sarà dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19

Apertura gratuita del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli saranno previste le seguenti misure:

In occasione della Domenica al Museo, è prevista l’apertura delle seguenti sezioni permanenti del MANN: collezione Farnese (escluse le Gemme per ragioni di sicurezza), Mosaici (escluso Gabinetto Segreto per ragioni di sicurezza), Affreschi, collezione oggetti della vita quotidiana nelle città vesuviane, Villa dei Papiri, Sezione Preistoria e Protostoria.

Disponibili alle visite anche le seguenti mostre

