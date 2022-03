Bob Sinclar a Napoli: serata-evento all’Arenile di Bagnoli

Bob Sinclar ritorna sulle scene dei maggiori club mondiali e non poteva mancare una sua tappa a Napoli all’Arenile di Bagnoli. Nel 2017 Sinclar oltre cinquemila persone affollarono l’ippodromo di Agnano per una sua esibizione nel corso del Mates Festival

Domenica 3 Aprile 2022 all’Arenile di Bagnoli a Napoli il grande ritorno di Bob Sinclar, il re delle discoteche. Bob Sinclar è il dj francese più famoso al mondo e ama molto la città di Napoli dove torna appena può.

Nel giugno 2017 furono ben cinquemila persone che affollarono l’Ippodromo di Agnano per Bob Sinclar in occasione del Mates Festival e ora Sinclar torna a Napoli per un atteso evento all’Arenile di Bagnoli.

Dove : Arenile di Bagnoli

Quando : 3 aprile 2022

Prezzi: Biglietti da € 23

Bob Sinclar e la sua house music in giro per il mondo

Bob Sinclar porta in giro nel mondo la sua house music e riscuote sempre grandi successi per le sue hit house che raggiungono successi incredibili come World Hold On e Love Generation. E dopo le difficoltà di questi ultimi tempi Bob Sinclar ritorna sulle scene dei maggiori club mondiali e non poteva mancare una sua tappa a Napoli all’Arenile di Bagnoli domenica 4 aprile 2022.

Una notte unica all’Arenile con l’house music di Bob Sinclar per tutti coloro che parteciperanno ballando sulle note di musiche famose in tutto il mondo e che hanno che hanno raggiunto sempre il top delle classifiche.

Maggiori informazioni Arenile di Bagnoli – Posto unico 23 euro biglietti in vendita su TicketOne

