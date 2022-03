Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 25 al 27 marzo 2022

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 25 al 27 marzo 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date e richiedere il Green Pass/Super Green Pass obbligatorio. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi del weekend dal 25 al 27 marzo 2022

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Giornata Mondiale dell’Acqua a Napoli: visite gratuite allo Scudillo

Visite guidate gratuite a Napoli al sito dello Scudillo dove ci sono i grandi serbatoi e tante attrezzature ma anche visite alle straordinarie Sorgenti di Serino nell’Avellinese Giornata mondiale dell’acqua.

Giornate Fai di Primavera: i luoghi da visitare a Napoli

Anche a Napoli sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 si terranno le giornate di Primavera del FAI. Tutti i luoghi di storia, arte e natura da vedere a Napoli. Giornate Fai a Napoli

Giornate Fai di Primavera: più di 40 luoghi da visitare in Campania

Anche a Napoli sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 si terranno le giornate di Primavera del FAI. Tutti i 40 luoghi di storia, arte e natura da vedere in Campania. Giornate Fai in Campania

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio: 26 Marzo – Macadam – L’armè rouge – di Luca Ciriello – ore 21– Film gratuiti di qualità

I Concerti di Primavera a Napoli, la rassegna gratuita nel cuore di Chiaia

Dal 6 al 30 marzo 2022 a Napoli si terrà la XXII edizione dei Concerti di Primavera, la bella rassegna organizzata dalla Chiesa Evangelica Luterana I Concerti di Primavera

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata all’Archeologia con incontri dal taglio accattivante. 24 marzo – Cristiana Barandoni – le ricerche sulla cromia nei marmi antichi. “Incontri di Archeologia

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimo 25 e 29 marzo. Napoli Città Libro

A San Domenico Maggiore ‘Durante’ mostra gratuita di Cyop&kaf, ispirata alla Divina Commedia

Visibile gratuitamente fino al 13 maggio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli la mostra ‘DURANTE’, degli street artist Cyop&kaf, due “maestri” della street Art napoletana, ispirata alla Divina Commedia. ‘Durante’

Anche eventi gratuiti al Madre per 2 mesi per la mostra Rethinking Nature.

Per 2 mesi, marzo e aprile, al Museo Madre un public program gratuito nell’ambito della mostra Rethinking Nature con incontri con gli artisti e tanto altro. Rethinking Nature

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Museo Anatomico

Le opere di Mimmo Paladino in mostra alla Galleria Casamadre a Napoli

Una eccezionale mostra di Mimmo Paladino, uno dei principali esponenti della Transavanguardia nella Galleria Casamadre a Napoli fino al 9 aprile per i suoi 70 anni Mimmo Paladino a Napoli

Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit

Da vedere su un lato di uno dei grandi e altissimi grattacieli del Centro Direzionale di Napoli c’è il Murales più alto al mondo ed è stato realizzato da Jorit, per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Da vedere i restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa

Completata la prima fase dei restauri di alcune opere d’arte presenti nelle stazioni della Metro Linea 1 nella stazione Materdei e in quella di Salvator Rosa. Le opere già restaurate e quelle da fare. Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, Gratuita “Dodici volti nel volto”

Film gratis in lingua originale al Cinema Astra: i film

Riprendono le proiezioni gratuite di film in lingua originale al Cinema Astra di Napoli a cura del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Federico II. I film sono gratuiti per gli studenti e sono in lingua originale con sottotitoli in italiano Cinema Astra

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 21 al 26 marzo

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 21 a sabato 26 marzo 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere – 4 eventi gratuiti a Napoli

I Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Marzo 2022 a Napoli

Ripartono per il 2022 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti che si tengono nei weekend nelle piazze di Napoli con tanti ottimi prodotti locali a Km 0 mercatini alimentari

Riaperta e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero

Ristrutturata e riaperta una prima una vasta area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l’ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana

A Napoli la strada dell’amore a Capodimonte

C’è un nuovo cartello sulle belle e panoramiche scale della principessa Jolanda a Capodimonte con su scritto “Kiss…Please” e così la strada è diventata la via dell’amore a Napoli con un simpaticissimo “obbligo di baciarsi”. A Napoli la strada dell’amore

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis)

Napoli è una città ricca di arte, cultura e storia, ci sono centinaia di luoghi di cultura, chiese, musei e scavi archeologici. Se vieni a Napoli per la prima volta non puoi perderti la nostra lista di 10 cose da vedere assolutamente, ma fidati, dopo tornerai a Napoli con ancora più voglia di conoscerla. 10 cose da vedere a Napoli

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

Cosa fare a Napoli quando piove

Noi napoletani, a dirla tutta, siamo meteoropatici: se piove siamo tristi e ci chiudiamo in casa. Siamo abituati al nostro sole e alle giornate belle, però, d’inverno possiamo mai chiuderci in casa e non amare la nostra Napoli? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 (+1) cose da fare a Napoli quando piove! Cosa fare a Napoli quando piove

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

4 euro – “AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale”: film a 4 euro nel centro storico di Napoli

Ripartita Astradoc la rassegna dedicata al cinema documentario curata da Arci Movie – 18 marzo “Il Palazzo; AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale

5 Euro – Al cinema Modernissimo Montagskino, i film tedeschi del lunedì

A Napoli fino al 9 maggio 2022 ritorna Montagskino la rassegna che presenta ogni lunedì i migliori film in tedesco sottotitolati in italiano. 28 marzo 2022, “Albträumer” (Degli incubi) di Philipp Klinger” Montagskino

5 euro – “Ripartiamo dalle Radici”: grandi spettacoli al Teatro Augusteo di Napoli

Dal 18 marzo al 25 aprile 2022 al Teatro Augusteo una rassegna dal titolo “Ripartiamo dalle Radici” con grandi attori a solo 5 euro + prev – 27 marzo – Paolo Caiazzo – Separati, ma non troppo “Ripartiamo dalle Radici”

Da 4 a 8 euro – Rethinking Nature al Museo Madre di Napoli: 40 artisti ripensano la natura e l’arte

Fino al 2 maggio al Madre di Napoli la mostra Rethinking Nature, una mostra multidisciplinare sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e della contemporaneità Rethinking Nature

6 euro – Visite guidate gratuite a marzo al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato che si trova a Napoli nel Complesso Monumentale di Santa Chiara per conoscere assieme a degli esperti uno dei luoghi più belli della città di Napoli Prossima Sabato 19 marzo Visite Chiostro di Santa Chiara

6 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant’Elmo

6 euro – “Dante a Palazzo Reale”: una mostra da non perdere al Palazzo Reale di Napoli

Fino al 31 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli la Mostra “Dante a Palazzo Reale” con stupendi dipinti appena restaurati che si ispirano alla Divina Commedia. Dante Palazzo Reale.

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7euro – Note Svelate: ripartono a Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Riparte la stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini che si tiene da anni a Napoli, con tanti concerti, fino a 6 maggio Prossimo 19 marzo – Francesco Durante Vespro Note Svelate

7 euro – La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina

(in alcuni giorni guida gratuita) Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” Una mostra straordinaria per ammirare, per la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

7/8 euro – Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Anche per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli che propone tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

10 euro – Gli spettacoli al Teatro Serra di Fuorigrotta

Fino ad aprile al Teatro Serra di via Diocleziano a soli 10€ un cartellone improntato alla sperimentazione. 8, 9 e 10 aprile 2022 – “Gaetano, favola anarchica” –. Gli spettacoli del Teatro Serra

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Giornate Fai di Primavera: più di 40 luoghi da visitare in Campania

Anche a Napoli sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 si terranno le giornate di Primavera del FAI. Tutti i 40 luoghi di storia, arte e natura da vedere in Campania. Giornate Fai in Campania

Giornata Mondiale dell’Acqua a Napoli: visite gratuite alle fonti del Serino

Visite guidate gratuite a Avellino e Napoli. In città al sito dello Scudillo dove ci sono i grandi serbatoi e poi visite alle straordinarie Sorgenti di Serino nell’Avellinese Giornata mondiale dell’acqua.

Visite guidate gratuite della Necropoli di Fescina nei Campi Flegrei

Due belle visite guidate gratuite del Gruppo Archeologico Campi Flegrei per scoprire 2 siti archeologici dei Campi Flegrei. Il 27 marzo Villa del Torchio Visite guidate gratuite

Un mese di eventi gratuiti a Sorrento per ricordare Lucio Dalla :“I colori di Lucio”:

Fino al 3 aprile 2022 a Sorrento tantissimi eventi tra concerti, musicisti di strada e tanta musica diffusa tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni ecc. “I colori di Lucio”

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Riaperto al pubblico il grande parco di Villa Bruno a San Giorgio, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

Il Formidabil Monte. Mostra gratuita con il Vesuvio nelle foto Alinari

Fino a Pasqua una bella mostra gratuita al Museo Mav di Ercolano in collaborazione con Fondazione Alinari con tantissime eccezionali foto d’epoca del Vesuvio che vanno dalla seconda metà dell’800 alla prima metà del 900: il Formidabil Monte.

Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Passeggiate con la pro loco per visitare il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino, uno tra i borghi più belli d’Italia. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone. L’accesso ai sentieri del parco è gratuito. Si paga la visita al gran Cono il sentiero n. 4

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite

Sii possono visitare gratuitamente le antiche Domus di Stabiae, centro commerciale già importante all’epoca dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Due ville splendide si trovano a Castellammare di Stabia e Villa Arianna, la più antica, è stata riaperta da poco al pubblico dopo una lunga chiusura le antiche Domus di Stabiae

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

© vincedagelo_

3 euro le visite – visite ed eventi nel sito borbonico di Carditello

Weekend pieno di eventi nel sito borbonico di Carditello a San Tammaro vicino Caserta. Un weekend visite guidate e tanti eventi da non perdere per grandi e bambini. Carditello eventi nel weekend.

Prezzo 4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Prezzo dai 5 ai 9 euro – A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 aprile 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Prezzo 5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Prezzo 4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

8 euro – Visite guidate e tanti eventi nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

In ogni weekend del mese di marzo 2022 ci saranno delle belle passeggiate guidate e altri eventi tra i boschi e la natura dell’Oasi di San Silvestro a San Leucio a Caserta. Oasi Bosco di San Silvestro

