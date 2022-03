Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Galleria Borbonica

Dopo il successo delle precedenti date, torna nello straordinario sottosuolo di Napoli una serata di Neapolitan Gipsy Jazz della Quartieri Jazz con omaggi a Pino Daniele

Contenuto a pagamento

Sabato 26 marzo 2022 alle ore 21.30 nella splendida Galleria Borbonica di Napoli si terrà un concerto della Quartieri Jazz di Mario Romano che, oltre ai brani dei propri album, suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

La serata si vivrà tra passato e presente accompagnati dal sound della chitarra manouche di Mario Romano e dalla chitarra classica di Alberto Santaniello.

La location della serata e cosa si farà

La serata inizierà alle 21:30, ma i cancelli apriranno alle 21:00. Prima del concerto ci sarà una passeggiata dal Percorso Standard della Galleria Borbonica fino ad arrivare alla Cava Bianca, dove si terrà una presentazione del concerto dei Quartieri Jazz.

La serata sarà ambientata nel Ventre di Napoli, un traforo sotterraneo commissionato nel 1853 da Ferdinando II di Borbone. La Galleria doveva collegare il Largo della Regina, l’odierna Piazza Plebiscito, a Piazza della Vittoria passando per la collina di Pizzofalcone. Durante la seconda guerra mondiale, però, la galleria fu usata come Rifugio Antiaereo. Successivamente dal dopoguerra agli anni settanta fu utilizzato come deposito giudiziario dal Comune di Napoli. Negli ultimi anni l’Associazione Borbonica, Gianluca Minin con l’aiuto di guide esperte e numerosi volontari, hanno riqualificato la Galleria e gli ha dato nuova vita.

Concerto nella Galleria Borbonica: prezzi, orari e date

Quando: sabato 26 marzo 2022 alle 21.30

sabato 26 marzo 2022 alle 21.30 Dove: Galleria Borbonica ingresso da Via Domenico Morelli 61 c/o Garage Morelli

Galleria Borbonica ingresso da Via Domenico Morelli 61 c/o Garage Morelli Prezzo biglietto: passeggiata al percorso standard + concerto 20 €

passeggiata al percorso standard + concerto 20 € Contatti e informazioni: Info e prenotazioni 340.489.38.36 – quartierijazz@live.it

Info e prenotazioni 340.489.38.36 – quartierijazz@live.it Evento facebook – Sito ufficiale

Per partecipare all’evento è necessario esibire il super Green Pass all’accesso e indossare la mascherina ffp2.