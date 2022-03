4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 24 al 27 marzo 2022

© Napoli da Vivere

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Contenuto a pagamento

Anche per questo weekend dal 24 al 27 marzo 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Vi vogliamo anche ricordare che questo fine settimana sono possibili:

Venerdi 25, Sabato 26 e Domenica 27 marzo – La straordinaria bellezza di Napoli sotterranea al LAPIS Museum

la Basilica della Pietrasanta in via dei Tribunali ospita il LAPIS Museum, nel cuore del centro storico di Napoli un percorso sotterraneo ideale per grandi e piccini. Con l’affascinante storia del Museo dell’Acqua, e delle antiche cisterne greco-romane, ritornate a nuova vita e illuminate da straordinari colori, è un luogo stupendo da visitare assolutamente. E, anche questo weekend la Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, apre le sue porte al pubblico. Come ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, sarà possibile prendere parte alle visite guidate che animano questi luoghi millenari. Quattro i turni di discesa accompagnati durante i quali immergersi in una storia che trova la sua origine nell’antico tempio della dea Diana, sui cui resti sarebbe stata costruita, secondo alcune fonti, la stessa basilica. A memoria di questa primigenia fondazione una luminosa luna piena che ripercorre il mito della dea della caccia e della Luna. Un’ora e un quarto circa per conoscere meglio la Napoli di sopra attraverso la storia della Napoli di sotto, quando questi ambienti, inglobati nel sofisticato acquedotto romano, vennero utilizzati, nel corso della seconda guerra mondiale, come ricoveri antiaerei.Ad arricchire il racconto dello staff delle installazioni multimediali immersive che contribuiscono alla vivida narrazione storica: i visitatori incontreranno infatti gli ologrammi di Gennarino e Michela, simpatici napoletani, di eduardiana memoria, che raccontano com’era la vita negli anni ’40. L’itinerario si chiude idealmente con la Sala dei bombardamenti, una intensa rievocazione che la storia contemporanea non ci fa sentire più così lontana. Dal 28 marzo 2022 napoletani e turisti potranno visitare il Museo dell’Acqua tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, comprese le festività pasquali, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con quattro turni di visite accompagnate: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Venerdi 25, Sabato 26 e Domenica 27 marzo – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite accompagnate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. NB. tutti i sabati di marzo l’ultima visita guidata sarà eccezionalmente alle ore 18.00 – Le visite si effettuano anche negli altri giorni – per il weekend è raccomandata la prenotazione. Per gruppi, uguali o superiori a 15 persone, è possibile richiedere un’apertura personalizzata,

: Venerdi 25, Sabato 26 e Domenica 27 marzo – aperto dalle 10.00 alle 20.00 alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. NB. tutti i sabati di marzo l’ultima visita guidata sarà eccezionalmente Le visite – per il weekend è raccomandata la prenotazione. Per gruppi, uguali o superiori a 15 persone, è possibile richiedere un’apertura personalizzata, Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 27 marzo – Visita Guidata alla Villa di Poppea

Un bellissimo viaggio nel tempo tra lusso e bellezza, alla scoperta di questa originale testimonianza archeologica sepolta nel 79 d.c.. Tra alberi di alloro e fiorente vegetazione sorge questa dimora d’Otium residenza estiva attribuita a Poppea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone. Una maestosa villa “unica” sia per la qualità degli affreschi che per le sculture in marmo che la decoravano. Una struttura completa, in quanto la dimora era costituita da ampi cubicola, saloni e porticati, e persino un accesso diretto alla spiaggia.

L’evento è a cura di Astrea Tour a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 15,00 ingresso scavi archeologici di Oplonti Torre Annunziata

: – ore 15,00 ingresso scavi archeologici di Oplonti Torre Annunziata Contributo : 9 euro adulti – 5 bambini – gratis fino a 7 anni + ingresso scavi Oplonti

: 9 euro adulti – 5 bambini – gratis fino a 7 anni + ingresso scavi Oplonti Organizzazione : Astrea Tour – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria anche Whatsapp a 3341114336 oppure info@astreatour.it

: – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria anche Whatsapp a 3341114336 oppure info@astreatour.it Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Astrea Tour

Sabato 26 marzo – La maestosità e la bellezza della Basilica di Santa Maria dei Miracoli

Una visita guidata per scoprire la maestosità e la bellezza della Basilica di Santa Maria dei Miracoli, una chiesa poco nota ma molto bella. La chiesa si trova a largo dei Miracoli, a poca distanza dalla centrale via Foria, in uno dei quartieri più popolari della città e del suo centro storico. La zona che circonda la chiesa prese il nome di Miracoli in ossequio al nome del tempio. La chiesa presenta una struttura a croce latina, con navata unica e cappelle laterali, transetto e abside di forma rettangolare; gli interventi decorativi di Giovan Domenico Vinaccia cambiarono la chiesa con molte sculture, con una nuova pavimentazione degli altari e delle acquasantiere. All’interno c’è un notevole patrimonio pittorico in gran parte di Andrea Malinconico, e poi alcuni affreschi di Giovanni Battista Beinaschi e le due belle tele di Andrea Vaccaro e di Luca Giordano. Non mancano anche opere di scultura molto interessanti come il Crocifisso di Nicola Fumo e il San Giuseppe col Bambino in legno policromo, attribuito a Giuseppe Picano.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 16,30 a Porta San Gennaro a Napoli

: – ore 16,30 a Porta San Gennaro a Napoli Contributo : 12 euro a persona – utilizzo radio sanificate – prevista una donazione volontaria alla Chiesa.

: 12 euro a persona – utilizzo radio sanificate – prevista una donazione volontaria alla Chiesa. Organizzazione : Megaride Art – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, gel disinfettante Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, gel disinfettante Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato e domenica 26 e 27 marzo – Aperivisite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Le Aperivisite sono delle particolari visite serali con Aperitivo nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Un evento che si ripete oramai da tempo e che riscuote sempre un grande successo. L’AperiVisita è una speciale e suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città. Le Catacombe, infatti, oltre ad essere una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città sono anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Una straordinaria discesa nella bellezza del mistero, tra arcosoli, mosaici e affreschi, in uno dei luoghi più antichi e particolari della città che si trova sulla collina di Capodimonte adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio. Un evento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e che sarà arricchito dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr, due eccellenze del Rione Sanità.

L’evento è a cura delle Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli (parcheggio gratuito a pochi metri)

: – ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli (parcheggio gratuito a pochi metri) Contributo : €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito.

: €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli –info e Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14

: –info e Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14 Maggiori Informazioni: Aperivisita alle Catacombe

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.