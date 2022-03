Ballet For Peace al Teatro San Carlo di Napoli con ballerini russi e ucraini

Un gran Galà per l’Ucraina da non perdere al Teatro di San Carlo di Napoli con primi ballerini da alcuni tra i teatri più prestigiosi del Mondo. Tutti uniti, russi e ucraini, nell’importante teatro napoletano per danzare insieme nel nome della pace. Una serata speciale e unica al mondo con tanti ospiti eccezionale che presenteranno un grande repertorio classico e contemporaneo

“Ballet for peace” si terrà lunedì 4 aprile 2022 alle 21 al Teatro di San Carlo di Napoli con i primi ballerini ucraini e russi che arriveranno in città dai più prestigiosi teatri del mondo per danzare insieme sul palcoscenico del Massimo napoletano in nome della pace. Una serata speciale, un gala di beneficenza per l’Ucraina che vedrà anche la presenza di Anastasia Gurskaya Prima Ballerina dell’Opera di Kiev, appena fuggita dalla guerra assieme a tanti altri ballerini russi e ucraini per una serata speciale per la pace.

Accanto ai grandi ballerini internazionali provenienti dai principali Teatri europei, saranno sul palco del San Carlo anche due bravi ballerini del Corpo di ballo del San Carlo, Luisa Ieluzzi e Stanislao Capissi. Una serata speciale di beneficenza con prezzi che partono da 15 e 20 euro e che arrivano a un massimo di 50 euro.

Tanti primi ballerini dai più importanti teatri d’Europa a Napoli per la pace

“Ballet for peace”, è un’iniziativa di Alessio Carbone, ancien Premier Danseur dell’Opera di Parigi, e sarà una serata speciale e unica al mondo con tanti ospiti eccezionale che presenteranno un grande repertorio classico e contemporaneo. Al San Carlo ci saranno anche Iana Salenko, Dinu Tamazlacrau, Kateryna Shalkina Arthur Shesterikov, Oleksandr Ryabko, Silvia Azzoni, Maria Yakovleva, Denys Cherevychko, Timofej Andrijashenko, Nicoletta Manni, Maria Kochetkova, Sebastian Kloborg, Katja Khaniukova, Alexey Popov, Christine Shevchenko.

Tutti i ballerini che parteciperanno al “Ballet for peace” al Teatro San Carlo di Napoli

“Ballet for peace”, Programma artistico della serata

“Other Dances” – Musica: Fryderyk Chopin – Coreografia: Jerome Robbins – Interpreti: Maria Yakovleva, Denis Cherevichko – Al pianoforte: Igor Zapravdin performed by permission of the Robbins Rights Trust

“Ballet for peace” al Teatro San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: lunedì 4 aprile 2022 alle 21

lunedì 4 aprile 2022 alle 21 Dove: Teatro di San Carlo di Napoli

Teatro di San Carlo di Napoli Prezzo biglietto: Poltronissima (file 1 >10) 50 euro – Poltrona (file 11 > 22) 40 euro – Palco I e II fila 30 euro – Palco III e IV fila 20 euro – Balconata V e VI fila 15 euro

Poltronissima (file 1 >10) 50 euro – Poltrona (file 11 > 22) 40 euro – Palco I e II fila 30 euro – Palco III e IV fila 20 euro – Balconata V e VI fila 15 euro Contatti e informazioni: Teatro San Carlo – biglietteria 081 7972331/421 Maggiori informazioni

