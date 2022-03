Arturo Brachetti al Teatro Augusteo con Solo, The Legend of quick-change

Il più grande trasformista a Napoli con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente

Spettacoli da non perdere al Teatro Augusteo di Napoli martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 ore 21:00 con Arturo Brachetti e il suo eccezionale Solo The Legend of quick-change Tour 2021/2022.

Uno spettacolo tutto dedicato all’Italia con il grande one man show, il più grande trasformista al mondo Arturo Brachetti, che presenterà il suo spettacolo evento nei grandi teatri italiani l’ultimo prima di spostarsi all’estero.

Arturo Brachetti porta sulle scene del Teatro Augusteo di Napoli il suo eccezionale trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. In Solo oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente.

Un grande spettacolo in cui Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui è un vero maestro: non mancheranno infatti le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e poi grandi novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Un eccezionale mix tra scenografia tradizionale e videomapping, che permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

E in Solo Brachetti porta sulle scene una sua “casa”, fatta di ricordi e di fantasie, un luogo senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire, una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui si conservano i sogni e i desideri. “E Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico.” Un grande spettacolo dal vivo da non perdere

