Passeggiata esperienziale alle Serre dell’Orto Botanico della Reggia di Portici

Ph Musei della Reggia di Portici

Una straordinaria visita guidata esperienziale assieme ad un esperto di botanica nelle storiche Serre dell’Orto Botanico dei Musei della Reggia di Portici.

Si terrà domenica 20 marzo 2022 alle ore 10:45 la passeggiata succulenta, una bella e straordinaria visita esperienziale alle Serre dell’Orto Botanico della facoltà di Agraria dell’Università Federico II che si trova nella splendida Reggia di Portici. Un piccolo viaggio alla scoperta degli ambienti più caldi del pianeta e delle relative specie che vi abitano con un vero esperto di botanica.

Organizzata dai Musei della Reggia di Portici la passeggiata ci consentirà di conoscere cactus bizzarri dalla forma insolita, come la berretta del vescovo, o veri giganti dei deserti come il Saguaro, e poi gli enormi cuscini della suocera, le piante del dollaro d’argento e tanto altro tra cui una ricchissima collezione di euforbie, aloe, piante delle foreste spinose del Madagascar e la straordinaria Welwitschia mirabilis.

Una passeggiata nello straordinario Orto Botanico di Portici

L’Orto Botanico di Portici fa parte dell’Università Federico II di Napoli, del Dipartimento di Agraria ed è uno dei Musei della Reggia di Portici. La passeggiata di domenica 20 marzo ci consentirà di entrare, assieme alle guide, nella serra dell’Orto Botanico, alla scoperta dell’incredibile varietà e adattabilità delle piante.

Un percorso bellissimo che parte dagli spazi settecenteschi e si snoda tra i viali dell’Orto, dove c’è una piccola e graziosa serra ottocentesca, fino a raggiungere la grande serra. Si scopriranno così le diverse collezioni di specie vegetali provenienti da diverse parti del mondo come: deserti americani, deserto della Namibia, sud Africa e foreste spinose del Madagascar.

Passeggiata succulenta: come partecipare

L’Orto Botanico di Portici è uno dei Musei della bellissima Reggia di Portici, che fu residenza di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, un luogo di ricco di storia, arte e scienza che si estende dalle pendici del Vesuvio fin quasi a raggiunger il mare. Le visite guidate, rivolte a singoli e gruppi turistici, sono tenute dalle guide naturalistiche dell’Orto botanico.

L’evento si terrà domenica 20 marzo 2022 con inizio alle ore 10:45 ed ha un costo di 10 € a persona ed è compreso l’ingresso ordinario al piano nobile della Reggia di Portici. (alcune sale degli Appartamenti Reali del piano nobile saranno chiusi per allestimento). La durata dell’evento è di circa 1 ora e 20. L’appuntamento è nella Reggia di Portici in Via Università 100, Portici (NA) ed è consentito di parcheggiare all’interno del complesso. Per l’accesso alla Reggia valgono le norme per l’emergenza in vigore con Green Pass e mascherina ffp2.

Maggiori informazioni – MUSA i Musei della Reggia di Portici

