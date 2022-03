Le Quartierane Artigiane: prima mostra mercato femminile ai Quartieri Spagnoli

Nell’ambito delle iniziative per il Marzo Donna 2022 organizzato dal Comune di Napoli, ai Quartieri Spagnoli le donne del territorio, per la prima volta esporranno in piazza i loro lavori e saperi.

Si terrà Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 10 alle 14, Le Quartierane Artigiane, la prima mostra mercato femminile nei Quartieri Spagnoli che si svolgerà, per tutta la mattinata a Napoli, a Largo Baracche nei Quartieri Spagnoli nell’ambito degli eventi previsti per Marzo Donna 2022 organizzato dal Comune di Napoli.

Il primo mercatino delle Quartierane Artigiane ci mostrerà gli splendidi lavori di tante donne, artiste e artigiane, che lavorano in casa e che sono state rintracciate con una chiamata collettiva e un passaparola.

Prodotti bellissimi e pezzi unici fatti ai Quartieri Spagnoli

Vedremo il vero artigianato fatto a mano, prodotti bellissimi e pezzi unici realizzati per lo più su ordinazione. Non mancheranno le sorelle Talarico, famiglia di storici artigiani di ombrelli e pelletteria, la signora Titina, del panificio ‘O Furn, e poi esposizioni di borse, graziosi abiti per bambini fatti a mano, quadri, foto d’arte e bijoux per tutti gusti e ci saranno anche le bontà alimentari di CU/QU Cucina di Quartiere, confezionate a norma di legge.

Non mancherà anche uno stand informativo dove le guide sociali, Social Trainer, formate per essere un punto di riferimento sul territorio, racconteranno il loro operato mostrando anche un colorato merchandising. Le guide sono disponibili anche ogni martedì e venerdì mattina nella biblioteca della Fondazione Foqus in Via Portacarrese a Montecalvario, 69.

L’evento è organizzato da Agoghè, progetto dell’Associazione Filosofia Fuori le Mura, che vuole costruire reti sociali permanenti per facilitare la partecipazione collettiva allo sviluppo di una comunità che abbia cura delle relazioni. L’ingresso è libero e gratuito

Maggiori informazioni info@filosofiafuorilemura.it o mob. +39 375 7722977 – Le Quartierane Artigiane

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.