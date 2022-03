Maurizio Casagrande in “A Tu per Tre” al Teatro Acacia di Napoli

Uno spettacolo piacevole e leggero che non rinuncia allo stile e alla qualità che da sempre identificano gli spettacoli di Maurizio Casagrande, e che ripercorre la sua lunga e brillante carriera artistica.

Da giovedì 17 fino a domenica 20 marzo 2022 al Teatro Acacia del Vomero ci sarà il grande ritorno di Maurizio Casagrande con lo spettacolo A Tu per Tre.

Uno spettacolo molto bello sulle scene dell’Acacia che vede Casagrande esibirsi come attore e cantante, con un excursus autobiografico tra la sua lunga e fortunata carriera artistica, dove non mancano musica, aneddoti e momenti vera comicità.

A Tu per Tre, uno spettacolo piacevole e brillante

Maurizio Casagrande, assieme alla pianista Claudia Vietri e alla cantante Ania Cecilia, propone al pubblico napoletano uno spettacolo semplice e confidenziale, molto divertente che si muove, in maniera autobiografica, tra musica e aneddoti lungo la carriera dell’attore e regista partenopeo.

Uno spettacolo allestito in tre “momenti” veloci e leggeri che si amalgamano in una struttura omogenea, e ci fanno interagire con Casagrande, “con la sensazione di sbirciare nella sua vita privata e di entrare in contatto con i momenti salienti della sua carriera.”

Uno spettacolo piacevole e leggeroche non rinuncia allo stile e alla qualità che da sempre identificano gli spettacoli di Maurizio Casagrande, e che ripercorre, gradevolmente, la sua lunga e brillante carriera artistica.

Maurizio Casagrande in A Tu per Tre: prezzi, orari e date

Quando: dal 17 al 20 marzo 2022, alle ore 21.00 (da giovedì a sabato), ore 18.00 (domenica

Dove: Teatro Acacia, Via Tarantino, adiacenze Piazza Medaglie d'Oro, Napoli

Teatro Acacia, Via Tarantino, adiacenze Piazza Medaglie d’Oro, Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 30 euro

Contatti e informazioni – info 0812155639, 0815567527, 0815784978 email info@cineteatroacacia.it

