Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 18 al 20 marzo 2022: il weekend della Festa del Papà

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 18 al 20 marzo 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche nel prossimo weekend sempre tanti eventi in città rispettando le normative in vigore e con la massima prudenza. A Napoli e nelle vicinanze musei, spettacoli e visite guidate e aperti anche i ristoranti e i cinema con le limitazioni in vigore e disponibili anche tanti locali che fanno anche delivery. Di seguito troverete gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi per bambini, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

Gli altri eventi del weekend dal 18 al 20 marzo 2022

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Visite guidate e luoghi da visitare in città

Quartieri Spagnoli pe’ vviche e vicarielle Tour

Una visita guidata da non perdere domenica 20 marzo 2022 a Napoli: si entra nei quartieri spagnoli, ampliamento del tessuto urbano realizzato a monte dell’asse di via Toledo dal Viceré Don Pedro de Toledo. Un quartiere a maglia ortogonale, nato per l’acquartieramento delle truppe, ricco di chiese barocche. Un percorso che tende a svolgersi in discesa o per linee parallele, il quartiere presentaanche degli spiazzi, disposti ritmicamente, sede di mercati alcuni dei quali progettati in età borbonica, o nel decennio francese. Napoli è una città seducente, ricca di sorprese, cambia continuamente, tra le attrazioni che questa metropoli offre, merita sicuramente menzionare la Street Art dei Quartieri Spagnoli. Un vero e proprio museo a cielo aperto, i murales sono parte integrante della cultura underground della città di cui raccontano la storia. L’ espressione artistica, culturale e sociale della città. Quota Evento (Adulti) € 13,50 – (Bambini Under 12) € 8,00 – Info e prenotazioni Partenope Experience 366 319 1005 – 20 marzo ore 10:30 metro Toledo Maggiori informazioni

Aperitivi a regola d’arte: aperitivo e visita guidata nei luoghi più belli di Napoli

Ogni weekend, fino a fine marzo, visite con guide per scoprire i luoghi più belli di Napoli, dopo un aperitivo. 19 marzo Aperitivo Liberty – Liberty&Petraio Aperitivi a regola d’arte

Crypta Neapolitana, uno dei luoghi più belli di Napoli: un progetto per riaprirla

C’è un progetto per riaprire uno dei luoghi più belli di Napoli, chiuso dal dopoguerra: la Crypta Neapolitana l’antica strada che da Mergellina porta a Fuorigrotta Crypta Neapolitana,

Anche eventi gratuiti al Madre per 2 mesi per la mostra Rethinking Nature.

Per 2 mesi, marzo e aprile, al Museo Madre un public program gratuito nell’ambito della mostra Rethinking Nature con incontri con gli artisti e tanto altro. Rethinking Nature

Il Murales più alto del mondo si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit

Da vedere su un lato di uno dei grandi e altissimi grattacieli del Centro Direzionale di Napoli c’è il Murales più alto al mondo ed è stato realizzato da Jorit, per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Un grande Murales nel sottosuolo di Napoli, nella Galleria Borbonica

Da vedere una nuova meraviglia nella Galleria Borbonica: è stato realizzato da Aldam un grande un bel murales di 30 metri quadrati, cioè di 6 metri per 5 Un grande Murales nella Galleria Borbonica

Riapre il parco di Villa Bruno una villa del Miglio d’Oro

Riaperto al pubblico del grande parco di Villa Bruno, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili

Si terrà fino al 31 marzo 2022 un programma straordinario di aperture straordinarie ad alcune antiche Domus di Pompei, una al giorno. visite straordinarie a Pompei

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato a Santa Chiara con esperti in uno dei luoghi più belli di Napoli Prossima Sabato 19 marzo. Visite Chiostro di Santa Chiara

Guida gratuita alla mostra di Aniello Falcone al Museo Diocesano di Napoli

Ci sarà la guida gratuita per scoprire la straordinaria mostra su Aniello Falcone, “il Velàzquez di Napoli” che si tiene nel Museo Diocesano Mostra su Aniello Falcone al Diocesano di NApoli

La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

Sotto il decumano maggiore a un percorso di un chilometro I luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio” – Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero – Ristrutturata e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana

riaperta di circa 21.000 mq 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

La Zarina e il Lazzarone: a Villa Campolieto uno spettacolo itinerante

Si terrà domenica 19 Marzo 2022, alle ore 18,00 e alle 19.30, a Villa Campolieto ad Ercolano, uno spettacolo divertentissimo per rivivere le atmosfere della Corte del Re Borbone La Zarina e il Lazzarone

“Je sto vicino a te”: memorial a ingresso gratuito per ricordare Pino Daniele a Napoli

Una grande festa gratuita con tanta musica e tanti artisti tra cui Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, Peppe Barra, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Raiz, Festa al Palapartenope

Al Teatro Sannazaro “The night writer” di Jan Fabre: sconto per i visitatori di Capodimonte

Dal 18 al 20 marzo 2022 al Teatro Sannazaro di Napoli si terrà lo spettacolo con Lino Musella dal titolo “The night writer. Giornale notturno” di Jan Fabre, grande artista belga le cui opere sono esposte a Napoli al Museo di Capodimonte e al Pio Monte di Misericordia. “The night writer

“Pino Daniele Opera”: serata evento al Teatro Trianon Viviani di Napoli

Al Teatro Trianon il 18 marzo 2022 un’orchestra di 9 musicisti, le canzoni di Pino Daniele eseguite da Simonelli, e la presenza di artisti straordinari che hanno suonato con Pino Daniele. “Pino Daniele Opera”

La Pazza di Chaillot di Jean Giraudoux al Teatro San Ferdinando di Napoli

Dal 15 al 20 marzo 2022 al Teatro San Ferdinando di Napoli “La Pazza di Chaillot” di Jean Giraudoux drammaturgo, romanziere e diplomatico La Pazza di Chaillot

I Concerti di Primavera a Napoli, la rassegna gratuita nel cuore di Chiaia

Dal 6 al 30 marzo 2022 a Napoli si terrà la XXII edizione dei Concerti di Primavera, la bella rassegna organizzata dalla Chiesa Evangelica Luterana I Concerti di Primavera

Note Svelate: ripartono a Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Riparte la stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini che si tiene da anni a Napoli, con tanti concerti, fino a 6 maggio Prossimo 19 marzo – Francesco Durante Vespro Note Svelate

Vincenzo Salemme con “Napoletano? e famme ‘Na Pizza” al Teatro Diana a Napoli

Vincenzo Salemme con il nuovo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza” a Napoli al Teatro Diana del Vomero fino al 20 marzo 2022. Salemme al Diana

Al cinema Modernissimo Montagskino, i film tedeschi del lunedì

A Napoli fino al 9 maggio 2022 ritorna Montagskino la rassegna che presenta ogni lunedì i migliori film in tedesco sottotitolati in italiano. 21 marzo 2022, “Sommerhäuser” Montagskino

Al Ridotto del Teatro Mercadante a Napoli 5 spettacoli per la rassegna Innesti

Ben 5 cinque spettacoli fino a maggio 2022 al Ridotto del Mercadante a Napoli con anche prime nazionali. 10 – 20 marzo 2022 – NAPOLI MON AMOUR Teatro Mercadante

Gli spettacoli al Teatro Serra di Fuorigrotta

Fino ad aprile al Teatro Serra di via Diocleziano a soli 10€ un cartellone improntato alla sperimentazione. 8, 9 e 10 aprile 2022 – “Gaetano, favola anarchica” –. Gli spettacoli del Teatro Serra

Un mese di eventi gratuiti per ricordare Lucio Dalla :“I colori di Lucio”:

Fino al 3 aprile 2022 a Sorrento tantissimi eventi tra concerti, musicisti di strada e tanta musica diffusa tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni ecc. “I colori di Lucio”

“AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale”: film a 4 euro nel centro storico di Napoli

Ripartita Astradoc la rassegna dedicata al cinema documentario curata da Arci Movie – 18 marzo “Il Palazzo; AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale

Concerti di Musica Classica al Teatro Diana al Vomero

Ciclo di concerti alle 17,30 al Teatro Diana a prezzi contenuti fino al 13 maggio con l’Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia e/o con altri con bravi musicisti 18 Marzo Orchestra Da Camera Accademia di Santa Sofia – Musiche di N. Rota, E. MorriconeConcerti di Musica Classica

Tiromancino in concerto a Napoli: live al Teatro Augusteo

Giovedì 31 marzo 2022 ore 21:00 Tiromancino saranno finalmente dal vivo al Teatro Augusteo, per un concerto imperdibile. Un grande tour con la band di Federico Zampaglione. Tiromancino in concerto

Ariete in concerto a Napoli al Teatro Palapartenope

Evento sospeso in attesa di nuove date Mercoledì 23 marzo 2022, cu sarà al Palapartenope di Napoli un grande concerto dal vivo di Ariete con il suo Club Tour 2022. La grande richiesta di partecipazione ha convinto gli organizzatori allo spostamento del concerto dalla Casa della Musica Federico I al vicino e grande Palapartenope. Ariete in concerto

Film gratis in lingua originale al Cinema Astra: i film di gennaio e febbraio a cura dell’Università Federico II. gratuiti per studenti con sottotitoli in italiano Cinema Astra

a cura dell’Università Federico II. gratuiti per studenti con sottotitoli in italiano Riparte a Napoli “Il Teatro cerca Casa”: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno 26 spettacoli , in case private . Il Teatro cerca Casa

spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno , in case private . Aperto il Cinema Teatro Acacia del Vomero d opo un anno di chiusura la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro. Riapre l’Acacia al Vomero

opo un anno di chiusura la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro. I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo

Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. “Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di Natale girato di notte nei luoghi più belli di Napoli Su Rai Play “Stanotte a Napoli”

Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Giochi a Regola d’arte: visite gioco per bambini tra i musei più belli di Napoli

Nei weekend fino al 25 aprile tante visite gioco per bambini tra i musei più belli di Napoli. Eventi ludico culturali per divertirli e appassionarli all’arte attraverso il gioco. Prossimi 19 e 20 marzo Giochi tra tesori e carrozze a Villa Pignatelli Giochi a Regola d’arte

Mann For Kids: laboratori didattici gratuiti per bambini al MANN

Ricominciate, in sicurezza, le iniziative gratuite per bambini del MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Fatti mandare al MANN” che prevede eventi gratuiti fino a giugno 2022 Prossimo Domenica 20 Marzo 2022 – Viaggiando nella Piana Campana Fatti mandare al MANN”

Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli con tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori a partire dai 3 anni. programma

Bellini Kids: al Teatro Bellini anche spettacoli e laboratori per bambini fino a giugno dedicati ai più piccini. 19 e 20 marzo Bellini Kids

fino a giugno dedicati ai più piccini. 19 e 20 marzo A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro – ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

Altri eventi da non perdere che si svolgono a Napoli

Corsi gratuiti di disegno dal vero nella Villa Floridiana

Proseguiranno anche nel 2022 nel Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana al Vomero a Napoli le lezioni di Disegno dal Vero con ingresso libero e prenotazione obbligatoria : prossimo 19 marzo 2022 Corsi gratuiti di disegno

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimo 19 marzo. Napoli Città Libro

Il Napoli Comicon 2022 con musica, fumetto e animazione: apre un live di Zerocalcare

Dal 22 al 25 aprile 2022 si terrà la XXII edizione di Comicon il grande evento tanta musica, fumetto e animazione. Il Napoli Comicon 2022

“Marzo Donna 2022”, a Napoli un mese di eventi per e con le donne

Una interessante rassegna dal titolo “Marzo Donna 2022” si svolgerà a Napoli dall’8 al 23 marzo 2022 con tanti eventi e iniziative per le donne e con le donne. Marzo Donna 2022

Incontri, mostre e workshop gratuiti a Napoli con i protagonisti della fotografia

Incontri e mostre gratuite a Napoli alla Sala Assoli per il “Sabato della Fotografia” la rassegna sul linguaggio fotografico con incontri, mostre e workshop il 12 marzo Sergio Siano. Sabato della Fotografia

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 14 al 19 marzo

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere – 4 eventi gratuiti a Napoli

Sempre tanti eventi ogni weekend a Città della Scienza a Napoli – Aperto al pubblico dal martedì alla domenica il grande Scienze Center Città della Scienza

I Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a marzo Napoli nei weekend nelle piazze con tanti ottimi prodotti locali – I mercatini alimentari

Napoli nei weekend nelle piazze con tanti ottimi prodotti locali – Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi gratuiti di lingua napoletana 15 incontri settimanali Prossimo 3 marzo con focus sulla letteratura barocca napoletana. Corsi di lingua napoletana

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare

Grande successo e proroga a Napoli per la mostra su Keith Haring e la street Art al PAN

Migliaia di visitatori in soli 2 mesi hanno convinto gli organizzatori a prorogare al 3 Aprile 2022 la bella mostra dal titolo “Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri” al PAN. mostra su Keith Haring

Le opere di Mimmo Paladino in mostra alla Galleria Casamadre a Napoli

Una eccezionale mostra di Mimmo Paladino, uno dei principali esponenti della Transavanguardia nella Galleria Casamadre a Napoli fino al 9 aprile per i suoi 70 anni Mimmo Paladino a Napoli

Al Museo di Capodimonte a Napoli The Triumph of Death di Cecily Brown

Fino al 1 maggio 2022 nel Museo di Capodimonte verrà esposta la grande tela The Triumph of Death, 2019, di Cecily Brown una tra i protagonisti della scena artistica contemporanea. Cecily Brown

A Palazzo Fondi a Napoli una mostra dedicata a Van Gogh

Fino al 26 giugno 2022 a Palazzo Fondi la mostra “Van Gogh multimedia e La Stanza segreta”, con anche opere originali di Cézanne, Toulouse-Lautrec e altri A Palazzo Fondi Van Gogh

Le opere di Andrea Bolognino in mostra al Museo di Capodimonte di Napoli

24 opere di Andrea Bolognino, artista napoletano fino al 18 aprile nel Museo di Capodimonte. Previste anche alcune visite guidate alla mostra con l’artista. Andrea Bolognino a Capodimonte

Enrico Caruso da Napoli a New York: una mostra al MANN di Napoli

Al MANN, fino al 24 Aprile 2022 un’eccezionale mostra dal titolo “Enrico Caruso – Da Napoli a New York” per celebrare il centenario dalla scomparsa del grande tenore. Caruso al MANN

Una mostra con le foto di Luigi Spina ci mostra gli straordinari depositi del Mann

Fino al 30 giugno una straordinaria mostra fotografica di Luigi Spina “Sing Sing. Il corpo di Pompei” ci farà ammirare i capolavori custoditi nei depositi del MANN. I depositi del MANN

Prorogata a Napoli la grande mostra “Claude Monet the Immersive Experience”

300.000 visitatori nel mondo e tantissimi a Napoli per la mostra immersiva dove si “entra” in un dipinto per immergersi completamente nell’opera fino al 31 maggio Claude Monet a Napoli

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

Rethinking Nature al Museo Madre di Napoli: 40 artisti ripensano la natura e l’arte

Fino al 2 maggio al Madre di Napoli la mostra Rethinking Nature, una mostra multidisciplinare sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e della contemporaneità Rethinking Nature

L’attualità: succede a Napoli in questo periodo

Volo diretto ogni giorno da Napoli a New York della United Airlines

Dal 2 maggio 2022 la linea diretta senza scali tra Napoli e New York della United Airlines avrà una frequenza giornaliera. In 9 ore da Napoli a New York Volo diretto

I restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa

Completata la prima fase dei restauri di alcune opere d’arte presenti nelle stazioni della Metro Linea 1 nella stazione Materdei e in quella di Salvator Rosa. Le opere già restaurate e quelle da fare. Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Linea 6 della Metro di Napoli: stazione San Pasquale una nuova stazione dell’arte

Aprirà a giugno definitivamente la Linea 6 della Metro di Napoli da Fuorigrotta fino alla Riviera di Chiaia. Come sarà la nuova fermata San Pasquale. Stazione San Pasquale

Cosa fare a Napoli quando piove

Noi napoletani, a dirla tutta, siamo meteoropatici: se piove siamo tristi e ci chiudiamo in casa. Siamo abituati al nostro sole e alle giornate belle, però, d’inverno possiamo mai chiuderci in casa e non amare la nostra Napoli? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 (+1) cose da fare a Napoli quando piove! Cosa fare a Napoli quando piove

Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani sul lungomare di Napoli

Virgin Active aprirà ad inizio marzo 2022 un nuovo grande club sul lungomare di Napoli, a Santa Lucia di fronte a Castel dell’Ovo in via Nazario Sauro 17. Virgin Active

La Metro linea 6 arriverà a Posillipo, a piazza San Luigi

Novità per la linea 6: a giugno aprirà fino a San Pasquale, arriverà a Posillipo e avrà il deposito officina a via Campegna con una stazione nella zona della stazione FS Campi Flegrei. La Metro linea 6

L’Amica Geniale 3: la trama della quarte e ultima puntata e come rivedere le altre

Sempre un grande successo anche per la terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e sempre di domenica, arriva la 4 e ultima puntata. Le anticipazioni su ciò che succederà e come rivedere le precedenti L’Amica Geniale 3

Marinella apre un nuovo un negozio a Londra

Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra dopo la chiusura del precedente negozio a causa dell’emergenza sanitaria e della Brexit Marinella a Londra

Anche Air France elogia Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare

Air France, la compagnia di bandiera francese, una delle più grandi al mondo elogia Napoli e i suoi splendidi dintorni e le dedica molto spazio nella sua guida online Air France su Napoli

Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022

La CNN, la grande emittente televisiva statunitense, indica Napoli come una meta assolutamente da vedere nel nuovo anno. Ed è l’unica città italiana “22 top destinations to visit in 2022”

Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori:

trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il cast originale Vent’anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de Paris

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Cornè, il Cornetto Experience al Vomero

Nasce Cornè, il Cornetto Experience al Vomero dall’esperienza del Pasticciere Vincenzo Baiano e dello Chef Simone Profeta. Un format dedicato esclusivamente alla cornetteria e tutte le sue sfumature. Da provare in via Cilea 26 al Vomero a Napoli. Cornè, il Cornetto Experience

Migliori pizzerie di Napoli e Campania secondo il Gambero Rosso 2022

Pubblicata la 9^ guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per il 2022. Tra 680 locali in Italia i primi 5 sono campani. Le pizzerie migliori della Campania

Pizze Fritte a Napoli: 8 locali certificati dall’Associazione Verace Pizza Napoletana

L’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha messo a punto un disciplinare internazionale dedicato alla pizza fritta assegnando a 8 pizzerie storiche la certificazione. La Vera Pizza Fritta

Le Pizzeria da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere

