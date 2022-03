Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka nel sito delle Fonderie Righetti di Villa Bruno

Uno show-spettacolo per bambini e adulti, pieno di sorprese misteriose per i piccoli partecipanti che incanteranno, delizieranno, incuriosiranno e sbalordiranno i piccoli tra musica, colpi di scena, risate e dolciumi

A Villa Bruno, il cui straordinario parco è stato recentemente riaperto al pubblico, sabato 19 e domenica 20 marzo 2022 e poi anche sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 ci sarà la favolosa la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka e dei suoi amici.

Uno show-spettacolo coinvolgente e multisensoriale per i bambini e per gli adulti che vedrà il bizzarro Willy Wonka, il proprietario della fabbrica di cioccolato più grande del mondo, indire un concorso speciale per i partecipanti. L’evento è organizzato da «Ma dove vivono i cartoni?» a cura di Aurora Manuele, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, ed è pieno di effetti speciali.

la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka a Villa Bruno

Lo spettacolo la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka e dei suoi amici si terrà a Villa Bruno nel prestigioso sito delle Fonderie Righetti, nella Settecentesca villa di via Cavalli di Bronzo 22 a San Giorgio a Cremano.

Willy Wonka e i suoi fedeli indigeni Umpa Lumpa, sono i produttori speciali di fiumi di cioccolato, che sbarcheranno a San Giorgio a Cremano con la loro «fabbrica di cioccolato» e tanti effetti speciali in un grande e coinvolgente show-spettacolo.

L’evento ci racconterà del bizzarro Willy Wonka, il proprietario della fabbrica di cioccolato più grande del mondo, che ha indetto un concorso speciale per i partecipanti. Ha deciso di inserire in alcune delle sue tavolette di cioccolato, milioni in vendita in tutto il mondo, dei biglietti d’oro; i fortunati che troveranno questi ticket speciali nelle loro tavolette golose potranno trascorrere una giornata nella particolare fabbrica ammirandone le meraviglie e scoprendone i segreti.

Un entusiasmante show di «Ma dove vivono i cartoni?»

Tutti i bambini che andranno a Villa Bruno riceveranno, all’ingresso, le monete magiche per acquistare il cioccolato ed aggiudicarsi i Golden Ticket. Da qui inizierà il viaggio emozionale e multisensoriale dove bimbi e famiglie incontreranno Willy Wonka che racconterà delle sue stravaganti imprese.

Nello splendido viaggio interattivo nella fabbrica i partecipanti passeranno da spettatori ad attori e protagonisti tra gli eroi della fabbrica di leccornie, che offrirà tante sorprese e momenti golosi e indimenticabili.

Uno show-spettacolo pieno di sorprese misteriose per i piccoli partecipanti che incanteranno, delizieranno, incuriosiranno e sbalordiranno i piccoli ospiti tra musica, colpi di scena, risate e dolciumi.

La fabbrica di Cioccolato a Villa Bruno: prezzi, orari e date

Quando: sabato e domenica 19/20 marzo 2022 e sabato e domenica 26/27 marzo 2022

sabato e domenica 19/20 marzo 2022 e sabato e domenica 26/27 marzo 2022 Orari di ingresso : (ogni ora) 10-18

: (ogni ora) 10-18 Dove: Villa Bruno – Fonderie Righetti via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano.

Villa Bruno – Fonderie Righetti via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano. Prezzo biglietto: 10 euro a persona, gratis per gli under 3 anni

10 euro a persona, gratis per gli under 3 anni Contatti e informazioni: Info e prenotazioni: «Ma dove vivono i cartoni?»

