The night writer, Giornale notturno di Jan Fabre al Teatro Sannazzaro di Napoli

Per celebrare Jan Fabre, grande artista internazionale e personalità poliedrica del mondo dell’arte e del teatro, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Teatro Sannazaro propongono al loro pubblico uno sconto speciale

Dal 18 al 20 marzo 2022 al Teatro Sannazaro di Napoli si terrà lo spettacolo con Lino Musella dal titolo “The night writer. Giornale notturno” di Jan Fabre, grande artista belga le cui opere sono esposte a Napoli al Museo di Capodimonte e al Pio Monte di Misericordia.

In occasione dello spettacolo ci sarà uno sconto del 20 per cento per chi presenta al botteghino del Teatro Sannazaro il biglietto del Museo di Capodimonte acquistato dal 10 al 20 marzo 2022.

Una collaborazione tra Teatro e Museo nel nome di Jan Fabre

In questo modo nasce una nuova collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e lo storico Teatro Sannazaro di Napoli nel nome di Jan Fabre, un grande artista internazionale “di casa” a Napoli, una personalità poliedrica nel mondo dell’arte e dello spettacolo.

L’artista fiammingo è autore e regista dello spettacolo “The night writer. Giornale notturno” che sarà sulle scene del Teatro Sannazaro di Napoli il 18, 19 e 20 marzo 2022 alle ore 21.00 con Lino Musella.

“The night writer. Giornale notturno”

The night writer. Giornale notturno è uno spettacolo che raccoglie, come in un flusso, i pensieri dell’artista fiammingo sull’arte e sul teatro, sul senso della vita, sulla famiglia, sul sesso, sull’amore. Dai vent’anni di un giovane di provincia, sino alla maturità dell’artista celebrato in tutto il mondo.

Jan Fabre si mette a nudo con spregiudicatezza, con ironia e crudeltà, con un copione che raccoglie diverse pagine dei diari personali dell’autore, oltre a brani tratti dai suoi tanti scritti per il teatro che vanno da La reincarnazione di Dio del 1976 fino a Drugs kept me alive del 2012.

E, il bravo Lino Musella dà corpo a questo diario umano e restituisce l’irrestituibile: “da grande attore incarna con verità, con poesia, con commozione, con ironia e con intelligenza questo carico di vita e di pensieri, con la stessa potenza, vitalità e bellezza, con cui l’autore li ha trasferiti su carta.”

Le opere di Jan Fabre nei musei di Napoli

A Napoli le opere del grande Jan Fabre sono ospitate in due straordinari musei e luoghi di cultura:

Al Museo di Capodimonte, nella sezione di arte contemporanea del Museo e Real Bosco di Capodimonte ci sono tre opere dell’artista fiammingo (Scarabeo stercorario sacro con ramo di alloro, 2016; Scarabeo stercorario sacro, 2016; Scarabeo stercorario sacro con riccio di pastorale, 2016). Le opere sono state donate dall’artista dopo il grande successo della mostra che si tenne a Capodimonte dal titolo “Jan Fabre. Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue” (30 marzo-15 settembre 2019).

Al Pio Monte di Misericordia di Napoli sono esposte in maniera permanente quattro nuove opere di Jan Fabre, splendide sculture in corallo rosso, realizzate in tema con i secolari compiti della istituzione napoletana, che sono La Purezza della Misericordia, La Libertà della Compassione, La Rinascita della Vita e La Liberazione della Passione. Le opere di Fabre sono esposte presso la Cappella del Pio Monte, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio, “le sette opere della misericordia” del 1607, e poi altri capolavori di Battistello Caracciolo, Luca Giordano e altri grandi artisti.

Maggiori informazioni – The night writer. Giornale notturno” di Jan Fabre

