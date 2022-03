Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 18 al 20 marzo 2022

Ericailcane all'ex OPG Je So Pazzo

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in tutta sicurezza sagre e feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel salernitano e nell’avellinese sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

“Una Notte al Museo” ad Avella

Domenica 20 Marzo alle ore 17.30- 18.30- 19.30- 20:30 nel Museo Archeologico ed Immersivo MIA di Avella, in provincia di Avellino si terrà “Una Notte al Museo“, una bella visita teatralizzata tra i reperti archeologici e percorso immersivo. L’evento si svolge in collaborazione con Comune di #Avella, Ministero della Cultura e #Avellarte e si tiene all’interno del Museo Archeologico ed Immersivo Mia di Avella che conserva al suo interno dei tesori di arte, cultura e storia da far invidia al mondo intero. Un percorso fatto tra la storia e tra i reperti che hanno segnato il passare del tempo e l’evoluzione umana che ci porta tra vere e proprie cattedrali di sogni. Troveremo personaggi di pietra che prendono corpo e si raccontano al pubblico attraverso luci, suoni e corpi che riportano vita in luoghi che dalla storia hanno già ricevuto in dote un’anima eterna ricca di fascino. E per questo, di quella vita, attraverso i nostri giochi e le nostre storie, renderemo partecipe il pubblico in un viaggio che va dal mito al teatro, dalla favola al racconto, dalla storia alla fantasia. L’evento si terrà Domenica 20 Marzo 2022 negli orari pomeridiani specificati e l’ingresso sarà a gruppi contingentat. Per partecipare è necessaria la prenotazione, il super Green Pass e mask. Tutte le informazioni e prenotazioni al n. 379 2377322 info@mens-lab.it MIA Avella

Paestum Wine Fest: la festa del vino a Paestum

Dal 18 al 20 marzo 2022 nei grandi spazi dell’ex tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso a Capaccio Paestum si terrà la X Edizione del Paestum Wine Festival. Ben 8.000 mq di superfice espositiva con le più importanti aziende vitivinicole d’Italia per il PWF e con tante le eccellenze vitivinicole e gastronomiche nazionali per una tre giorni da non perdere aperta a tutti. Tanti gli operatori del settore e poi spazio per gli appassionati del vino e della gastronomia in una grande festa dedicata agli addetti ai lavori ma in cui i visitatori sono ben accolti e potranno degustare i prodotti e le proposte delle cantine. Maggiori informazioni e programmi di Dettaglio

Vi segnaliamo anche altre feste ed eventi interessanti in Campania nel weekend

18 e 19 marzo 2022 – Buon 7° Compleanno Ex Opg! – Napoli I 7 Anni Di Je So’ Pazzo! A Materdei.Due giorni per festeggiare insieme questi primi 7 anni dell’ex Opg con dibattiti, incontri, presentazioni di libri, cultura, musica e socialità. Ben due giorni per recuperare gli ultimi due anni senza festeggiamenti. Venerdì 18 – ORE 18:00 “The Rebel Toolkit” – Presentazione con l’autrice Diletta Bellotti e Viola Carofalo – ORE 20:30 – Visite guidate della struttura – ORE 21:00 – Cena Popolare A SEGUIRE… djset e bar a prezzi popolari! . Sabato 19 – ORE 18:00 – Assemblea pubblica: “Movimenti, lotte e beni comuni nel futuro della città” – ORE 20.00 – Visite guidate della struttura; Inaugurazione #Sanacore2022, Banco Popolare Alimentare – ORE 21:00 – Cena Popolare – ORE 22:00 – Ars Nova in concerto! N.B. Durante la due giorni sarà possibile visitare la struttura e il nuovo Banco Popolare Alimentare. Troverete stand e banchetti delle varie attività, per conoscerle, iscrivervi o per darci una mano! L’ex Opg si trova in via Imbriani a Materdei a Napoli. Maggiori informazioni

