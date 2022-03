La Pazza di Chaillot di Jean Giraudoux al Teatro San Ferdinando di Napoli

Ph Simone Di Luca

Nel teatro napoletano che ospitò il grande Eduardo de Filippo un’opera di Giraudoux considerata una tra le più belle opere teatrali francesi degli anni Trenta, un’opera folle e ingenua che già parla di questioni legate all’ambiente

Dal 15 al 20 marzo 2022 arriva al Teatro San Ferdinando di Napoli “La Pazza di Chaillot” di Jean Giraudoux drammaturgo, romanziere e diplomatico che scrisse questa folle, ecologica ed ingenua commedia fantastica, nel 1943 durante l’occupazione tedesca.

La folle de Chaillot al Teatro San Ferdinando la vedremo nell’adattamento di Letizia Russo e per la regia di Franco Però.

Una commedia all’avanguardia per gli argomenti trattati

Un’opera di Giraudoux considerata una tra le più belle opere teatrali francesi degli anni Trenta, un’opera folle e ingenua che racconta di una donna, che vive tra normalità e follia, che un giorno viene a sapere di un piano per distruggere Parigi che, nel suo sottosuolo avrebbe immensi giacimenti di petrolio.

La scoperta sarebbe stata di un gruppo di affaristi, industriali e avventurieri che, vogliono impadronirsi della città per arricchirsi. E la donna, con l’aiuto dei personaggi a lei simili, decide di ucciderli.

Temi particolari immaginati da Giraudoux, all’avanguardia per il periodo in cui è stata scritta la commedia, con questioni legate all’ambiente che sono capaci di trascinare nelle piazze i cittadini e che hanno bisogno di risposte immediate. Una bella, politica e folle “commedia fantastica” scritta nel 1943.

