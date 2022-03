Tiromancino in concerto a Napoli: grande live al Teatro Augusteo

Federico Zampaglione e i Tiromancino tornano dal vivo nei più importanti teatri italiani dopo una pausa di oltre 2 anni: a Napoli un concerto da non perdere alla fine del mese di marzo 2022

Giovedì 31 marzo 2022 ore 21:00 Tiromancino saranno finalmente dal vivo al Teatro Augusteo, per un concerto imperdibile. Un grande tour che riporta la band di Federico Zampaglione in giro per l’Italia dopo una pausa di oltre 2 anni dal lungo tour, con tanti sold out, che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui” .

In quel grande e indimenticabile tour Federico Zampaglione e i suoi musicisti erano stati accompagnati sul palco dall’Ensemble Symphony Orchestra.

31/03/2022, 21:00

Biglietti da € 40,25

A meno di un mese dall’uscita del nuovo lavoro “Ho cambiato tante case” Federico Zampaglione e i Tiromancino tornano dal vivo nei più importanti teatri italiani e saranno anche a Napoli, al Teatro Augusteo, giovedì 31 marzo 2022.

Sarà senza dubbio uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno ai tanti brani di successo che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album “Ho cambiato tante case”, disco accolto con entusiasmo dalla critica che contiene 12 eccezionali brani. Un live da non perdere.

Quando : giovedì 31 marzo 2022 alle ore 21:00

: giovedì 31 marzo 2022 alle ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli

Teatro Augusteo, Piazzetta duca d’Aosta 263, Napoli Prezzo biglietto: dai € 34,00 a 57 ,00 Acquista i biglietti su Ticketone

dai € 34,00 a 57 ,00 Contatti e informazioni: Accesso con Super Green Pass e mascherina ffp2. – Teatro Augusteo

