Comicon 2022 a Napoli: musica, fumetto, live di Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi

Già annunciati tre grandi eventi al Comicon 2022 che si terrà a Napoli ad Aprile alla Mostra d’Oltremare con quattro giorni pieni di eventi tra fumetti e animazione e quest’anno anche di grandi live musicali

Dal 22 al 25 aprile 2022 arriverà a Napoli l’attesissima XXII edizione di Comicon il grande festival che quest’anno presenterà tanti grandi eventi tra musica, fumetto e animazione.

La grande rassegna dedicata alla “nona arte” sarà anche quest’anno, ospitata tra i grandi padiglioni della Mostra d’Oltremare e, oltre al ricco programma presenterà anche tre grandi eventi da non perdere.

Tre grandi eventi al Comicon 2022

L’apertura di Comicon 2022 sarà alla grande con un live music show con Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi che si terrà a domenica 24 aprile dal titolo “Strappati lungo i bordi“.

E poi, nello stesso giorno, per la sezione Cinema & Serie TV, ci sarà Krista Kosonen, attrice finlandese conosciuta e amata per i suoi ruoli nella serie HBO Beforeigners che presenterà in anteprima la serie tv Mister 8, premiata a Canneseries – Cannes International Series Festival come Miglior Serie.

Lunedì 25 altro evento da non perdere che chiuderà il festival. Il grande fumettista e Magister di Comicon Davide Toffolo sarà in concerto dal vivo con la sua band Tre Allegri Ragazzi Morti con cui presenterà brani del nuovo album in uscita nel 2022. Davide Toffolo è infatti anche voce e chitarra della band che, con il suo concerto chiuderà il festival.

Maggiori informazioni – Napoli Comicon 2022

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.