Omaggio a Pier Paolo Pasolini con tre spettacoli al Teatro Tram di Napoli

Inizia con “Venere Tascabile” dedicato a Laura Betti una rassegna dal titolo “Con te e contro te” con tre spettacoli che il Teatro Tram di Napoli dedica a Pasolini in occasione dei cento anni dalla sua nascita.

Dal 10 al 13 marzo 2022 al Teatro Tram di Napoli Carmen Pommella porterà in scena “Venere Tascabile (omaggio in prosa e musica a Laura Betti)” una serie di spettacoli che il Teatro Tram dedica a Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita.

Carmen Pommella è un’attrice di cinema e tv, e tra le sue ultime interpretazioni c’è anche «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino, la fiction tv di successo «Mare Fuori» e ha partecipato anche a “L’amica geniale», «Gomorra» e «Martin Eden». Pommella sarà sulla scena del Tram un testo scritto e diretto da Antonio D’Avino, “Venere Tascabile (omaggio in prosa e musica a Laura Betti)” dedicato all’artista la cui vita fu segnata dall’incontro con il poeta-scrittore-regista.

Laura Betti, con il suo caschetto biondo e occhi truccati vistosamente, è stata un’artista sfuggente, diabolica, un’attrice cantante regista fuori da ogni schema, rivoluzionaria nel suo genere. E lo spettacolo presenta la donna e l’artista Laura Betti, nell’intimità della sua casa romana, qualche mese dopo la morte violenta dell’amato Pier Paolo.

Tre spettacoli del Teatro Tram di Napoli dedicati a Pasolini

“Con te e contro te” è un omaggio del Teatro Tram di Napoli a Pier Paolo Pasolini in occasione del 5 marzo 2022 in cui ricorrono i cento anni dalla sua nascita. A Pier Paolo Pasolini il TRAM dedicherà un focus interdisciplinare di tre spettacoli:

Venere Tascabile – con Carmen Pommella dal 10 al 13 marzo 2022

Accattone – di Enrico Maria Carraro Moda dal 17 al 20 marzo 2022

Pasolini Napoli Decameron – di Mirko Di Martino dal 5 al 15 maggio 2022.

Inoltre, gli allievi dei laboratori del TRAM leggeranno alcuni brani del Pasolini “corsaro” prima dell’inizio di ogni spettacolo. Un omaggio a Pasolini multidisciplinare: la musica e le canzoni di Laura Betti in Venere Tascabile, il cinema in Accattone, ancora il cinema e il rapporto con la letteratura in Pasolini Napoli Decameron. Tre spettacoli originali per ricordare il grande Pasolini da una prospettiva insolita.

Pasolini al Teatro Tram: prezzi, orari e date

Quando: Varie dato fino a Maggio 2022

Varie dato fino a Maggio 2022 Dove: Teatro Tram Via Port’Alba 30, Napoli

Teatro Tram Via Port’Alba 30, Napoli Orari spettacoli :giovedì: ore 20:00, venerdì: ore 20:00, sabato: ore 19:00, domenica: ore 18:00

:giovedì: ore 20:00, venerdì: ore 20:00, sabato: ore 19:00, domenica: ore 18:00 Prezzo biglietto: intero €13,00 -ridotto €10,00 under 26 e over 65 – Card 3 spettacoli a scelta: €27,00

intero €13,00 -ridotto €10,00 under 26 e over 65 – Card 3 spettacoli a scelta: €27,00 Contatti e informazioni: cell. 342-1785930 – tel. 081-18752126 – email tram.biglietteria@gmail.com Teatro Tram sito ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.