Concerto per la Pace a Napoli nel Complesso Monumentale di Donnaregina

Un concerto per la pace a Napoli da non perdere nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina. L’incasso sarà devoluto a favore dei musicisti dell’Orchestra da Camera I Solisti di Kiev

Venerdi 11 marzo 2022 alle ore 21:00 a Napoli nel Complesso Monumentale di Donnaregina si terrà il concerto per la pace I Solisti di Kiev.

Sul palco Francesco Di Rosa oboe con musiche di Albinoni, Skoryk, Vivaldi, Berezovskij, Rota e Bellafronte. L’incasso sarà devoluto a favore dei musicisti dell’Orchestra da Camera I Solisti di Kiev

A Donnaregina Francesco Di Rosa

Francesco Di Rosa è considerato, dal pubblico e dalla critica, uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale ed è attualmente il primo oboe solista nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Come camerista ha suonato con numerosi ed importanti ensemble, attualmente suona con il Quintetto di fiati Italiano e i Cameristi di Santa Cecilia. Unico oboista italiano ad aver suonato come primo oboe con i Berliner Philharmoniker e` stato invitato da prestigiose orchestre come la Bayerischer Rundfunk, la Mahler Chamber, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Mozart, l’Orchestre National de France e l’Orchestre de la Suisse Romande di Ginevra.

L’Orchestra da Camera Ucraina, National Chamber Ensemble Kyiv Soloists

L’Orchestra da Camera Ucraina (U.C.O: in origine “Kiev Soloists”) è stata fondata nel 1996 e durante i primi 20 anni questo ensemble, formatosi con i migliori musicisti ucraini, è stato un importante ambasciatore della cultura musicale locale in tutto il mondo, proponendosi in molte tournè a livello internazionale.

Dal 2017 Valeriy Sokolov è direttore principale ed artistico dell’Orchestra da Camera Ucraina e. accanto alla nuova programmazione della stagione di Kiev, la U.C.O. prosegue la sua attività con concerti già confermati su prestigiose ribalte europee ed americane (dal Gasteig di Monaco ai Teatri delle principali città degli USA, ecc).

Per partecipare al concerto bisogna essere muniti di green pass rafforzato e di mascherina FFP2.

Concerto per la Pace: prezzi, orari e date

Quando: Venerdì 11 Marzo 2022 ore 21:00

Venerdì 11 Marzo 2022 ore 21:00 Dove: Largo Donnaregina, Napoli

Largo Donnaregina, Napoli Prezzo biglietto: 10,15 o 20 euro a seconda del posto prescelto

10,15 o 20 euro a seconda del posto prescelto Contatti e informazioni: Museo Diocesano Napoli Tel. 081 557 13 65 – Acquisto ticket anche sul sito

