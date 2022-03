Paestum Wine Fest: festa del vino nell’ex tabacchificio di Paestum

© zanilic

Tante grandi aziende italiane per Paestum Wine Festival la festa del buon vino con tante le eccellenze vitivinicole e gastronomiche nazionali per una tre giorni da non perdere aperta a tutti.

Dal 18 al 20 marzo 2022 nei grandi spazi dell’ex tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso a Capaccio Paestum si terrà la X Edizione del Paestum Wine Festival.

Ben 8.000 mq di superfice espositiva con le più importanti aziende vitivinicole d’Italia per il PWF e con tante le eccellenze vitivinicole e gastronomiche nazionali per una tre giorni da non perdere aperta a tutti.

Tanti spazi per appassionati del vino e della gastronomia

Tanti gli operatori del settore negli 8.000 mq dell’ex tabacchificio e poi spazio per gli appassionati del vino e della gastronomia in una grande festa dedicata agli addetti ai lavori ma in cui i visitatori sono ben accolti e potranno degustare i prodotti e le proposte delle cantine.

La decima edizione di Paestum Wine Fest è stata organizzata da Angelo Zarra, Ceo di Divini Assaggi, di Zeta Enoteca e da Luca Gardini, The Wine Killer. Prevista la partecipazione di esponenti del mondo vitivinicolo, chef importanti, giornalisti ecc. per una grande festa che vede assieme appassionati e operatori del settore.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Capaccio. Il Programma di dettaglio dei tre giorni di festa è scaricabile qui.

Paestum Wine Fest: Maggiori informazioni

Il Salone è aperto dal 18 al 20 marzo 2022 dalle 14 alle 23.

L’ingresso al Festival è aperto a tutti. Il biglietto può essere acquistato sia all’ingresso che online al link https://www.paestumwinefest.it/prodotto/biglietto-ingresso.

Per gli operatori del settore l’ingresso è gratuito, presentando il biglietto da visita dell’attività, è possibile inviare richiesta di accredito scrivendo a info@paestumwinefest.it

Informazioni – segretaria del PWF – 089 996 0124 dal lunedì al venerdì ore 9/17 o a info@paestumwinefest.it

Paestum Wine Fest – evento ufficiale

Paestum Wine Fest – pagina facebook

