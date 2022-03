Donne contemporanee: passeggiata musicale per Napoli alla scoperta della street art delle artiste

Una particolare passeggiata alla scoperta delle donne che si cimentano in un tipo di arte contemporanea sempre più diffusa, la street Art, con ad ogni tappa un accompagnamento musicale

Il giorno 8 Marzo 2022, in occasione della Festa della Donna, si terrà una bella passeggiata guidata e musicata che parte alle 17:00 da Piazzetta Olivella a Montesanto che ci farà scoprire il centro storico di Napoli e i mille segreti che racchiude e che sempre si può riscoprire da prospettive diverse.

L’Associazione culturale Napoli tour in-canto propone un omaggio a tutte le donne con un nuovo tour alla scoperta delle donne che si cimentano in un tipo di arte contemporanea e sempre più diffusa e di cui Napoli sta pian piano diventando protagonista: la Street Art. Un percorso che omaggia le donne contemporanee, artiste note ed emergenti che si stanno facendo strada in quest’arte urbana.

Napoli è una città sempre più amata dagli street artist

Napoli è da sempre molto amata dagli street artist di tutto il mondo, tanto da vantare opere di artisti nazionali e internazionali del calibro di Francisco Bosoletti, del napoletano di origini olandesi Jorit e naturalmente di Banksy il maestro riconosciuto in tutto il mondo.

Ma conoscete il lavoro di Rosaria Bosso, artista napoletana in arte Roxy in the Box? la storia di Alice Pasquini? Napoli ci da la possibilità di parlare di loro e di altre artiste che hanno scelto la nostra città come vetrina. Infatti le strade della nostra città sono piene di graffiti, murales, volti di personaggi famosi, che rendono Napoli un vero e proprio museo a cielo aperto.

Un tour per scoprire un altro volto di Napoli

Si parte dalla Stazione di Montesanto, snodo essenziale della Pignasecca oltre che luogo urbano per eccellenza, per poi attraversare i luoghi principali del centro storico in cui le artiste che incroceremo hanno lasciato una loro traccia e infine giungeremo a largo Banchi Nuovi dove è prevista una piccola sorpresa. Ogni tappa sarà omaggiata da una canzone il cui racconto musicale è connesso ai luoghi, alle storie delle artiste e delle opere.

Donne contemporanee: prezzi, orari e date

Quando: martedì 8 Marzo 2022 ore 17:00 Durata – 2 ore

martedì 8 Marzo 2022 ore 17:00 Durata – 2 ore Dove: Piazzetta Olivella a Montesanto, Napoli

Piazzetta Olivella a Montesanto, Napoli Prezzo biglietto: Omaggio Donna 10€ – Adulti 18 € – Bambini e persone con disabilità Gratis – Comprensivo di tour guidato, tessera associativa, performance musicale dal vivo site specific e degustazione a fine tappa con vino dei Campi Flegrei e taralli.

Prezzo biglietto: Omaggio Donna 10€ – Adulti 18 € – Bambini e persone con disabilità Gratis – Comprensivo di tour guidato, tessera associativa, performance musicale dal vivo site specific e degustazione a fine tappa con vino dei Campi Flegrei e taralli.

Contatti e informazioni: Importante la puntualità e per rispetto delle norme vigenti chiediamo a tutti i prenotati la c.i. e un numero di telefono valido. Noi garantiamo un numero limitatissimo di partecipanti, misurazione della temperatura a inizio tour e disinfettante per le mani. Prenotazioni e informazioni Napoli tour in-canto napolitourincanto@gmail.com 320 4857038 – Posti Limitati

