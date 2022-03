8 marzo, Festa della Donna: ingresso gratuito per le donne nei musei statali

© Napoli da Vivere

Ingresso gratuito martedì 8 marzo 2022 in tutti i musei e siti archeologici del Ministero della Cultura con anche visite guidate ed eventi

In occasione dell’8 marzo, “Giornata internazionale della Donna” è previsto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Musei, grandi siti archeologici e tutti i luoghi di cultura saranno visitabili gratuitamente dalle donne. In molti siti saranno organizzati anche visite ed eventi.

A Napoli previsti tra l’altro:

Festa della donna al Palazzo Reale di Napoli

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte ci sarà un ingresso gratuito al museo per tutte le donne.

"Percorsi Femminili a Napoli" Presentazione del volume nella Certosa e Museo di San Martino

E poi tanti eventi in altri siti:

A Pompei sarà possibile visitare alcuni ambienti non sempre accessibili al pubblico come il complesso termale privato dei Praedia di Giulia Felice e la sezione femminile delle Terme Stabiane.

All'Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere ci sarà una visita guidata all'Anfiteatro

Sempre all'Anfiteatro campano il progetto "Horticultura" Laboratori e visita guidata all'Anfiteatro

Nel Parco Archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia Ascea (SA) e in quella di Paestum varie attività e visite gratuite

Nel Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno ci saranno dalle 11.00 alle 12.00 visite guidate alle collezioni

Al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano Faiano (SA) si terrà "Nel luogo della memoria. Per tutte le donne vittime di violenza"

Maggiori informazioni – Ministero della Cultura – 8 marzo

