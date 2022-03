4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 4 al 6 marzo 2022

© Marcello Erardi

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 4 al 6 marzo 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Venerdi 4, Sabato 5 e Domenica 6 marzo – Il Museo dell’Acqua, percorso sotterraneo tra storia e nuove tecnologie

Contenuto a pagamento

Il Museo dell’Acqua è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i napoletani e non solo. Nonostante la pandemia e le restrizioni sono tanti i visitatori che scelgono ogni fine settimana di lasciarsi affascinare da questo suggestivo percorso sotterraneo su Via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Sito nelle fondamenta della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, la narrazione di questo percorso sotterraneo sorvola i millenni: dalla Neapolis antica fino alla Napoli che nel XX secolo è sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Un miglio di pietra lungo il quale si snodano diversi ambienti, che portano il visitatore in altrettanti mondi: dalle Cave di Tufo, che mostrano la composizione geologica del nostro territorio, alle antiche cisterne greco-romane che mostrano invece come questi ambienti sono stati inglobati nello straordinario lavoro di ingegneria che ha portato alla nascita dell’acquedotto romano. Non mancano sofisticate tecnologie che arricchiscono il percorso e contribuiscono al racconto della storia della città, a cominciare da un suggestivo impianto di illuminazione che, attraverso giochi di luci e colori enfatizza volumi e volte di questi ambienti, passando per l’acqua e i ruscellamenti creati ad hoc da ABC Napoli, azienda idrica napoletana, che ha collaborato a questo avveniristico progetto. Reso più agevole dall’installazione del primo ascensore archeologico, che porta a 35 metri di profondità, il percorso comprende l’incantevole Sala della Luna, con un sorprendente plenilunio perenne, memore di Diana, dea della Luna, sui cui resti, secondo alcuni studi, è stata edificata la basilica paleocristiana prima e il monumentale Complesso barocco che ci appare oggi. Si prosegue fino agli ambienti del Decumano Sommerso, quelli utilizzati negli anni ’40 come rifugio antiaereo, e che sono oggi testimonianza di una importante pagina di storia della città. Grazie ad una immersiva installazione multimediale, i visitatori possono ascoltare Gennaro e Michelina, che, nella Sala dei racconti, spiegano com’era la vita nei ricoveri, per concludere nella Sala dei bombardamenti con la vivida rievocazione storica dei bombardamenti tra le forze armate nemiche e gli alleati che hanno portato alla libertà, con uno straordinario segnale di speranza annunciato da una voce nota agli italiani.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Venerdi 4, Sabato 5 e Domenica 6 marzo – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite accompagnate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.00/18,30. tutti i sabati di marzo l’ultima visita guidata sarà eccezionalmente alle ore 18.00

: Venerdi 4, Sabato 5 e Domenica 6 marzo – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite accompagnate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.00/18,30. tutti i sabati di marzo l’ultima visita guidata sarà eccezionalmente alle ore 18.00 Le visite si effettuano anche negli altri giorni- per il weekend è raccomandata la prenotazione. Per gruppi, uguali o superiori a 15 persone, è possibile richiedere un’apertura personalizzata,

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 6 marzo – Caravaggio al Pio Monte di Misericordia

Il Pio Monte di Misericordia di Napoli è uno degli enti di assistenza più antichi di Napoli: fu fondato nel 1602 da giovani nobili dell’epoca come istituzione benefica laica ed è tra le più antiche e ancora attive in città. Tra i sette giovani nobili napoletani tra cui c’era anche Giovan Battista Manso, marchese di Villa, e fondatore del Real Monte Manso di Scala, altro luogo stupendo in città ed ancora poco conosciuto. Nel suo grande complesso monumentale, che si trova in piazza Riario Sforza lungo il decumano maggiore, c’è anche una bella chiesa seicentesca dov’è conservata la tela delle Sette opere di Misericordia del Caravaggio, una tra le più importanti opere del Seicento. Oltre al capolavoro del Caravaggio nella chiesa del Pio Monte ci sono anche gli altre opere d’arte tutte di altri importanti artisti dell’epoca, come Luca Giordano, Fabrizio Santafede, Giovan Bernardo Azzolino, Jusepe de Ribera, Andrea Vaccaro. All’interno del palazzo del Pio Monte di Misericordia ci sono tanti altri prestigiosi dipinti ospitati nella Quadreria del Pio Monte che è una delle più importanti raccolte private d’Italia con oltre 150 importanti grandi opere d’arte.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 10,45 ingresso Pio Monte Piazza Riario Sforza (via Tribunali) Napoli – Termine ore 12,30 -12,45 circa

: – ore 10,45 ingresso Pio Monte Piazza Riario Sforza (via Tribunali) Napoli – Termine ore 12,30 -12,45 circa Contributo : 12 euro a persona da aggiungere ticket Museo max 8€- utilizzo radio sanificate

: 12 euro a persona da aggiungere ticket Museo max 8€- utilizzo radio sanificate Organizzazione : Megaride Art – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, gel disinfettante Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – obbligo Green Pass, Mascherina FFP2, gel disinfettante Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Domenica 6 Marzo – L’amica Geniale – Passeggiata letteraria tra libri e serie tv

Sull’onda del grande e meritato successo della terza stagione de L’amica geniale torna il tour dedicato a Lila ed Elena e ai luoghi napoletani in cui la storia di Elena Ferrante si svolge. Partiremo insieme dalla Galleria Principe di fronte al Museo Archeologico e insieme attraverseremo Port’Alba, il “posto dei libri” a Napoli, e scivoleremo lungo Piazza del Gesù, via Toledo, il San Carlo e la Galleria Umberto I fino a piazza Plebiscito e alla scoperta del mare, sorprendendoci insieme, con lo stesso entusiasmo di Elena. Dopo aver respirato a fondo la salsedine, saliremo per via Calabritto e giungeremo a Piazza dei Martiri, dove la nostra storia si conclude nei pressi del celebre negozio di scarpe dei Solara/Carracci. Intrecceremo passi del libro e visioni dalla serie tv, e su richiesta dei partecipanti saranno evitati gli spoiler sul seguito della storia. Sarà una passeggiata letteraria imperdibile! Ovviamente siete invitati a portare il vostro libro con voi (oltre ad un bel paio di scarpe comode

L’evento è a cura di ArteMiss Tour Napoli cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 09:30 Galleria Principe di Napoli (entrata di via Broggia) – Durata: 2:30 ore circa.

: ore 09:30 Galleria Principe di Napoli (entrata di via Broggia) – Durata: 2:30 ore circa. Contributo : adulti 10€, ragazzi 12-18 anni 5€, bambini fino a 12 anni gratis. Prezzo comprensivo di visita a cura di una guida turistica abilitata e auricolare whisper Organizzazione : ArteMiss Tour Napoli – 351 953 9316 (anche WhatsApp); tour.napoli@gmail.com

: adulti 10€, ragazzi 12-18 anni 5€, bambini fino a 12 anni gratis. Prezzo comprensivo di visita a cura di una guida turistica abilitata e auricolare whisper : – 351 953 9316 (anche WhatsApp); tour.napoli@gmail.com Maggiori Informazioni: L’amica geniale – Passeggiata letteraria tra libri e serie tv

Venerdì, Sabato e domenica 4,5 e 6 marzo – Aperivisite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Le Aperivisite sono delle particolari visite serali con Aperitivo nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Un evento che si ripete oramai da tempo e che riscuote sempre un grande successo. L’AperiVisita è una speciale e suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città. Le Catacombe, infatti, oltre ad essere una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città sono anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Una straordinaria discesa nella bellezza del mistero, tra arcosoli, mosaici e affreschi, in uno dei luoghi più antichi e particolari della città che si trova sulla collina di Capodimonte adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio. Un evento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e che sarà arricchito dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr, due eccellenze del Rione Sanità.

L’evento è a cura delle Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli (parcheggio gratuito a pochi metri)

: – ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli (parcheggio gratuito a pochi metri) Contributo : €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito.

: €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli –info e Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14

: –info e Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14 Maggiori Informazioni: Aperivisita alle Catacombe

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.