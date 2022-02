Il Carnevale di Scampia 2022, la grande festa di Carnevale a Napoli

Una passeggiata in costume con distanziamento e mascherine su un percorso più breve: questa sarà quest’anno la tradizionale festa del Carnevale di Scampia, la festa di Carnevale più bella di Napoli. Una prudenza necessaria vista l’emergenza ancora in corso per stare tutti più sereni senza rinunciare alle tradizioni

Domenica 27 febbraio 2022 si terrà la 40° festa del Carnevale di Scampia promossa dal Gridas, la festa di Carnevale più bella di Napoli. Ma ci sarà una novità perché per prudenza gli organizzatori hanno previsto al posto del festoso corteo una passeggiata con distanziamento e mascherine che seguirà un percorso più breve del solito.

I Gridas spiegano che, per prudenza e causa delle restrizioni per l’emergenza “il corteo si terrà “in forma semi statica”: prima una “passeggiata con distanziamento e mascherine” a percorso ridimensionato e poi un presidio “distanziati e con mascherine” a Largo Battaglia“.

La passeggiata parte alle 10:00 di domenica 27 febbraio 2022 dalla sede del GRIDAS, in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia a Napoli, e si proseguirà per via Monte Rosa, piazza Libertà, via Monte Rosa, via Monte S. Gabriele, via del Gran Sasso, via Monte Rosa, via Fratelli Cervi, Largo Battaglia.

Il Carnevale di Scampia propone sempre un tema che per questa edizione è: “Arrevuoto – La Rivoluzione Globale, “in riferimento allo stravolgimento di relazioni umane e sociali che abbiamo dovuto subire per la pandemia, con un nuovo modo di fare scuola, di lavorare, per chi ha potuto e non è rimasto tagliato fuori….”

Il Carnevale a Scampia iniziò nel 1983 grazie a Felice Pignataro

Il Carnevale di Scampia è da sempre organizzato dal Gridas, “Gruppo di risveglio dal sonno” l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro, a cui è stata anche intitolata la stazione metro di Scampia della Linea 1, che nel 1983 decise di creare una tradizione in un quartiere senza storia.

Negli anni il Carnevale di Scampia è diventato una grande festa di tutti e di tutta la città, un evento da non perdere che ha visto partecipare migliaia di persone e associazioni che arrivano a Scampia da tutta Italia e che hanno sempre dato vita ad una bella, grande, colorata e animata sfilata.

Una manifestazione realmente popolare che nel tempo è diventata una delle feste di carnevale più rappresentative della città di Napoli, e non solo, ed ha contribuito a far nascere in tanti quartieri di Napoli altre iniziative sociali che nascono dal basso.

