Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 25 al 28 febbraio 2022

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend dal 25 al 28 febbraio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Eventi in presenza, sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 25 al 28 febbraio 2022. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Super Green Pass. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 25 al 28 febbraio 2022 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 25 al 28 febbraio 2022

Carnevale a Carditello: voli in Mongolfiera, visite e spettacoli per bambini a Carditello

Carnevale a Carditello con Ti conosco Mascherina domenica 27 e poi voli vincolati in Mongolfiera, visite guidate e tanti eventi da non perdere per grandi e bambini. Carditello eventi nel weekend.

Due giorni di festa in maschera per il Carnevale a Pietrarsa

Un evento di Carnevale per tutta la famiglia Sabato 26 e Domenica 27 febbraio 2022 con due mattinate di festa al Museo di Pietrarsa a Napoli. festa in maschera a Pietrarsa

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili

Si terrà dal 14 febbraio e fino al 31 marzo 2022 un programma straordinario di aperture straordinarie ad alcune antiche Domus di Pompei, una al giorno. visite straordinarie a Pompei

Eventi e degustazioni gratuite per la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

EVENTO ANNULLATO Ritorna la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei con tanti eventi in varie cittadine dei Campi Flegrei. Prossimi 26 febbraio a Bacoli Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia

Scoperta eccezionale a Velia vicino ad Ascea nel Salernitano. Trovate armi probabilmente appartenenti alla prima grande battaglia svolta in mare nel 540 a.C. Parco di Velia

Un francobollo speciale per celebrare Procida Capitale Italiana della Cultura 2022

La prima iniziativa del ricco programma culturale per Procida 2022: l’emissione di un francobollo dedicato e l’invio di 22 lettere sul futuro indirizzate ad altrettanti ambasciatori mondiali di coraggio, inclusione, libertà, sostenibilità e immaginazione Procida Capitale

Il comune di Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino è tra i borghi più belli d’Italia. Visite guidate contattando la Pro-loco. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Il Formidabil Monte. Mostra gratuita con il Vesuvio nelle foto Alinari

Fino a Pasqua una bella mostra gratuita al Museo Mav di Ercolano in collaborazione con Fondazione Alinari con tantissime eccezionali foto d’epoca del Vesuvio che vanno dalla seconda metà dell’800 alla prima metà del 900: il Formidabil Monte.

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 aprile 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio

Grandi novità sul Vesuvio dove grazie a varie iniziative sono stati piantati, negli ultimi tempi, oltre 3.700 nuovi alberi grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e varie aziende o associazioni. piantati 3700 nuovi alberi

