Miracoli Metropolitani della Carrozzeria Orfeo al Teatro Bellini a Napoli

Ph Lalla Pozzo

Anche a Napoli, al Teatro Bellini, arriva Miracoli Metropolitani, lo spettacolo dal profondo senso politico ma dalla comicità irresistibile della Carrozzeria Orfeo

Sarà anche a Napoli “Miracoli Metropolitani” al Teatro Bellini dal 22 febbraio al 13 marzo 2022: uno spettacolo particolare e interessante che arriva dopo altri lavori di successo come Animali da Bar e Cous Cous Klan.

La Carrozzeria Orfeo ci propone un lavoro con un profondo senso politico ed esistenziale ma dalla comicità irresistibile ambientato in uno scenario apocalittico dove le fogne sono piene di spazzatura e di rifiuti tossici e stanno invadendo la città, costringendo la popolazione a chiudersi in casa.

Miracoli metropolitani richiama il nostro mondo e la sua solitudine sociale

I protagonisti sono Plinio, uno chef stellato caduto in disgrazia che prepara e consegna a domicilio cibi precotti importati dalla Cina in una vecchia carrozzeria riadattata aiutato dalla moglie ed hanno un figlio, Igor, che passa le sue giornate a giocare ad un videogame sulla guerra.

Con loro vive anche la settantenne madre di Plinio, ex brigatista rossa tornata in Italia per combattere la sua ultima battaglia. E poi altri personaggi che completano il quadro tragicomico della storia “tra battute fulminanti e riflessioni esistenziali”.

Miracoli Metropolitani: prezzi, orari e date

Quando: dal 22 febbraio al 13 marzo 2022

Teatro Bellini Via Conte di Ruvo, 14 Napoli

Teatro Bellini Via Conte di Ruvo, 14 Napoli Orari spettacoli : feriali ore 20:30, mercoledì 23 febbraio ore 17:30, sabato 26 febbraio ore 19:00, mercoledì 2 e 9 marzo ore 19:00, sabato 5 marzo ore 17:30, domeniche ore 18:00. Lunedì riposo

feriali ore 20:30, mercoledì 23 febbraio ore 17:30, sabato 26 febbraio ore 19:00, mercoledì 2 e 9 marzo ore 19:00, sabato 5 marzo ore 17:30, domeniche ore 18:00. Lunedì riposo

da 15 a 25 euro- Under29 15 euro migliore posto disponibile

