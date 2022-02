Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 21 al 26 febbraio 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 21 a sabato 26 febbraio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 21 a sabato 26 febbraio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Visite guidate gratuite a Napoli per la giornata della guida turistica

Anche quest’anno, per la giornata internazionale della guida turistica ci saranno una serie visite guidate gratuite per 3 giorni a febbraio e 2 giorni a marzo 2022 nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, a volte aperti per l’occasione, accompagnati da guide turistiche professioniste. Visite guidate gratuite

Eventi e osservazioni gratuite delle stelle all’Osservatorio Astronomico di Napoli

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, anche venerdì 25 febbraio 2022, terrà degli incontri gratuiti “A tu per tu con le astronome” cui seguiranno osservazioni del cielo di Napoli al telescopio a cura dell’Unione Astrofili Napoletani Osservatorio Astronomico

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio. I prossimi film si terranno al Nest – Napoli Est Teatro di Napoli di via Bernardino Martirano 17 a Napoli. Prossimo film 23 Febbraio – Napoli Est Teatro – Fiore – di Claudio Giovannesi– ore 19 Film gratuiti di qualità

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

A Napoli Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti – Giovedì 24 febbraio – Fabio Pagano e Paolo Iorio – l’Anfiteatro di Pozzuoli tra gladiatori e santi “Incontri di Archeologia

