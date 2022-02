Gran Ballo in maschera di Carnevale nella Casina Vanvitelliana a Bacoli

Ph Ma dove vivono i cartoni

Si avvicina il Carnevale e arriva anche un bell’evento per tutta la famiglia nella splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro a Bacoli: Il Gran Ballo in maschera alla Casina delle Fiabe

Una bella festa spettacolo per tutta la famiglia si terrà sabato 19 febbraio 2022 nella splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro a Bacoli.

Organizzata da “Ma Dove Vivono I Cartoni?”, un’associazione che da anni produce simpatici eventi per tutta la famiglia, lo spettacolo di sabato 19 febbraio è un evento da non perdere per tutta la famiglia.

Uno spettacolo con gran ballo in cui bisogna andare mascherati per festeggiare il Carnevale con i personaggi delle favole che invitano adulti e bambini al Gran Ballo in maschera che si terrà nella splendida Casina Vanvitelliana delle Fiabe.

Uno spettacolo in maschera per tutta la famiglia nella straordinaria Casina delle Fiabe

Un percorso itinerante che coinvolgerà tutte le famiglie attraverso luoghi incantati e che si svolgerà in varie ore del giorno.

Si potrà ballare con le Principesse, farsi annunciare dal ciambellano di Corte, assistere ai duelli tra buoni e cattivi, compiere un incantesimo, e poi tante altre emozionanti imprese che attendono tutti i partecipanti. Alla Casina del Fusaro ci saranno principesse, fatine e guerrieri, animali del bosco e della fattoria, pirati, pompieri e poliziotti che aspettano i partecipanti per il “Gran Ballo di Carnevale”. Una bella festa-spettacolo di Carnevale insolita per tutta la famiglia.

Gran Ballo di Carnevale alla Casina delle Fiabe

L’evento si terrà sabato 19 febbraio 2022 nella Casina Vanvitelliana a Bacoli.

I percorsi Itineranti ci saranno alle ore 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Pagano tutti 10 euro ed è compreso l’ingresso al sito culturale della Casina Vanvitelliana: i bambini pagano dai 3 anni

Per partecipare è consigliata la prenotazione e la partecipazione in maschera.

Chiedere, al momento della prenotazione, le misure di sicurezza adottate e da rispettare

Informazioni e prenotazioni Ma Dove Vivono I Cartoni?

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.