Il Nauticsud, il grande salone dalla nautica, alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Ph Nautic Sud

50mila metri quadrati espositivi e ben nove giorni di apertura alla Mostra d’Oltremare di Napoli per il grande salone della nautica napoletano con tantissime barche in esposizione che torna dopo un anno di fermo

Si svolgerà dal 12 al 20 febbraio 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli il Nauticsud, il salone internazionale dedicato alla filiera nautica, dalle imbarcazioni ai motori, dall’oggettistica agli accessori e servizi.

Sempre organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica, Afina, il Nauticsud si presenta quest’anno per la sua 48^ edizione dopo un anno di fermo.

E quest’anno la grande fiera ci presenta un settore in costante crescita sia in termini di produzione che di fatturato con la Campania ai vertici della classifica nazionale.

Un edizione importante con ben 50mila metri quadrati espositivi

Dopo un anno di fermo il Nauticsud 2022 si presenta con tante novità e una grande presenza di operatori del settore anche se su superfici leggermente ridotte a causa della presenza del grande hub vaccinale. Ma nessun problema perché ci saranno una nuova disposizione negli spazi esterni del viale delle 28 Fontane, e ben 50mila metri quadrati espositivi

Saranno sempre presenti numerose e importanti aziende nei vari segmenti dei settori della nautica e cioè yacht, barche, gozzi e gommoni, e poi nell’ambito dei motori, accessori e servizi della filiera.

Nove giorni di esposizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli per il Nautic Sud con ingressi dalle 12,30 alle 19,30 dal lunedì al giovedì mentre venerdì, sabato e domenica l’orario sarà dalle 10,30 alle 20,30. Accesso da viale Kennedy solo con green Pass e mascherine ffp2 e il biglietto costa 10 euro, gratis per gli under 12.

Maggiori informazioni Associazione Filiera Italiana della Nautica

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.