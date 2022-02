È stata la mano di Dio candidato agli Oscar 2022 come miglior film straniero

È stata la mano di Dio è l’ultimo film di Paolo Sorrentino uscito nei cinema a novembre 2021. A pochi mesi dall’uscita è stato apprezzato dalla critica e dalla gran parte delle persone che l’hanno visto. Già vincitore del Leone d’Argento a Venezia, oggi è stato inserito nella cinquina per il Miglior Film Straniero alla 94° Notte degli Oscar, che si terrà il 27 marzo 2022 a Los Angeles.

È un film semi autobiografico, racconta la giovinezza del regista nella Napoli degli anni ’80 e la dura realtà che ha dovuto vivere con la perdita precoce dei genitori. Il film ha indubbiamente segnato chiunque l’abbia visto.

Solo pochi giorni fa Robert De Niro ha dedicato a Paolo Sorrentino un articolo pazzesco sulla rivista “Deadline”. L’attore americano ha dichiarato:

“un film incredibilmente personale. Sorrentino, che ha scritto oltre che diretto il film, ha creato il suo surrogato Fabietto dal proprio Dna e dalle proprie esperienze e ha ambientato il film nella sua Napoli. Il co-protagonista più importante di Fabietto non è un membro del meraviglioso cast bensì la città stessa. L’amore di Sorrentino per Napoli si condivide da subito nelle prime inquadrature bellissime di un avvicinamento aereo alla città dal Golfo di Napoli. Amore che si vede nel suo affetto per la varietà dei personaggi della storia: eccentrici, spesso molto divertenti, ‘larger than life’, appassionati, pieni di gioia e speranza”