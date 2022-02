Gragnaniello, Lorenzo Hengeller e Raiz e Fiorenza Calogero: tre concerti con la bella musica di Napoli al Teatro Trianon Viviani

Tre straordinari concerti da non perdere al Teatro Trianon Viviani di Napoli con la bella musica di Enzo Gragnaniello, quella di Lorenzo Hengeller e Raiz e la poesia in musica di Fiorenza Calogero

Altri tre grandi concerti da non perdere di bella musica contemporanea napoletana al Teatro Trainon Viviani di Napoli, il teatro di Forcella che vede, da qualche anno la direzione artistica di Marisa Laurito.

Stavolta, dopo il successo degli ultimi concerti, al Trianon Viviani ci saranno 3 bellissimi live con la bella musica di Enzo Gragnaniello, quella di Lorenzo Hengeller e Raiz e la poesia in musica di Fiorenza Calogero

Già all’inizio di gennaio 2022 il Trianon Viviani ha ospitato con successo Peppe Servillo e i Solis string quartet poi Stefano Di Battista e Nicky Nicolai ed infine Patrizio Trampetti e Jennà Romano e a febbraio ci propone un altro eccezionale tris di concerti da non perdere con altri esponenti della bella musica contemporanea napoletana: Enzo Gragnaniello, Lorenzo Hengeller e Raiz e Fiorenza Calogero. Tre concerti da non perdere.

Lorenzo Hengeller e Raiz – Compagni di scuola e di note – 11 Febbraio 2022 – ore 21.00

Un bel concerto con Lorenzo Hengeller e Raiz, il primo vincitore del premio Carosone 2007, l’altro grande esponente della musica contemporanea napoletana, già voce degli Almamegretta. I due hanno frequentato il Liceo classico statale del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e suonavano nella stessa band della scuola spaziando dai classici internazionali al cantautorato napoletano e italiano: e oggi sono due grandi artisti. Hengeller con il suo bel jazz e Raiz con i suoi suoni mediterranei. per gioco e per amicizia, i due ragazzi di ieri proporranno per una sera da grandi artisti di oggi una bella musica nuova e inattesa. Prezzi da 16 a 22 euro

Enzo Gragnaniello – Live – 12 Febbraio ore 21.00

Grande musicista, autore e poeta della canzone napoletana contemporanea al Trianon Viviani, Enzo Gragnaniello, proporrà un bel concerto live in cui presenterà sia i brani del suo amato repertorio, che vari pezzi del nuovo album, “Rint’ ‘o posto sbagliato” che uscirà a breve. Prezzi da 22 a 28 euro

Fiorenza Calogero – Vico Viviani – 13 febbraio ore 19.00

Un bel concerto e un tributo alle canzoni di Raffaele Viviani, che Fiorenza Calogero presenta in prima assoluta al Trianon Viviani. Le canzoni di Raffaele Viviani in un concerto tutto dedicato al grande drammaturgo stabiese con le elaborazioni musicali originali di Marcello Vitale. Tra i brani proposti, Rumba scugnizza, Bambenella, Zingari e Quanno jarraje a spusa’. Prezzi da 16 a 22 euro

