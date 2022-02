Enrico Caruso da Napoli a New York: una mostra al MANN di Napoli

Ph Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: Enrico Caruso – Da Napoli a New York con oltre 250 foto, materiale audiovisivo e registrazioni tutto d’epoca per celebrare il centenario dalla scomparsa del grande tenore

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fino al 24 Aprile 2022 ci sarà anche un’eccezionale mostra dal titolo “Enrico Caruso – Da Napoli a New York” per celebrare il centenario dalla scomparsa del grande tenore

In mostra oltre 250 immagini fotografiche, provenienti da prestigiose collezioni, e poi materiale audiovisivo d’epoca e cinegiornali, forniti per l’occasione da archivi americani e registrazioni audio originali della produzione di Enrico Caruso che può essere definito la prima star mediatica moderna. Un evento importante curato da Giuliana Muscio e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e la Film Commission Regione Campania, con Regione Campania, MANN e Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi.

La grande storia di Caruso da Napoli a New York

Una mostra che presenta un percorso narrativo su Enrico Caruso e la sua carriera basato su una documentazione molto ricca con un approccio rigoroso dal punto di vista storico.

Le 250 foto originali provengono dal Metropolitan Opera Archive di New York, dalla Caruso Collection presso il Peabody Institute (Johns Hopkins) di Baltimora e dal museo Enrico Caruso di Villa Bellosguardo a Lastra a Signa ed anche il materiale audiovisivo, i cinegiornali d’epoca e le registrazioni sono originali.

Tre volte al giorno (alle 12:00, alle 16:00 e alle 18:00) verrà proiettato il documentario “Enrico Caruso: The Greatest Singer in the World” diretto da Giuliana Muscio.

Una mostra originale che attraverso materiali inediti, racconta la carriera americana di Caruso, la modernità del suo rapporto coi media e il suo contributo nello sviluppo dell’industria dello spettacolo negli Stati Uniti. La mostra è compresa nel biglietto di accesso al MANN

Le altre mostre al MANN di Napoli da non perdere

Tante altre mostre al MANN di Napoli, sempre comprese nel biglietto d’ingresso, oltre alle straordinarie collezioni di uno dei più grandi musei archeologici al mondo

“Gladiatori” – fino al 18 aprile 2022 – con ben 160 straordinari reperti esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

fino al 18 aprile 2022 con ben 160 straordinari reperti esposti nel grande Salone della Meridiana. “Sing Sing. Il corpo di Pompei” – Fino al 30 giugno 2022 – le straordinarie foto di Luigi Spina dei famosi depositi del Mann, Sing Sing. Idepositi del MANN

Fino al 30 giugno 2022 – le straordinarie foto di Luigi Spina dei famosi depositi del Mann, Sing Sing. “Naples, Sense of Place” – fino al 28 febbraio 2022 – la bellissima Napoli in bianco e nero con 52 foto stupende Alex Trusty Sense of Place

fino al 28 febbraio 2022 – la bellissima Napoli in bianco e nero con 52 foto stupende Alex Trusty “Giocare a regola d’arte”- fino al 2 giugno 2022 – In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa con 50 reperti, recuperati dai depositi Giocare a regola d’arte

fino al 2 giugno 2022 In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa con 50 reperti, recuperati dai depositi “Divina Archeologia – Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN” – fino al 2 maggio 2022 – una mostra che omaggia il Sommo Poeta Divina Archeologia

